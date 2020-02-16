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لجنة لحصر الخسائر الناجمة عن قطع توصيلات الكهرباء عن آبار النفط

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تكثيف العمل لإصلاح العطل الذي أصاب الخط الناقل للنفظ من هجليج الى مصفاة الخرطوم

الخرطوم 16 فبراير 2020- كونت وزارة الطاقة السودانية لجنة لحصر خسائر للحقول المتضررة من الاعتداءات الأخيرة بقطع توصيلات الكهرباء في اعقاب إصلاح الخط الناقل للبترول من هجليج الى مصفاة الخرطوم.

وقال مدير شركة (تو بي) التي تدير حقول النفط بمنطقة هجليج فضل ابوشوك لـ (سودان تربيون) الأحد ان اللجنة كونتها وزارة الطاقة والتعدين لحصر كافة الخسائر الناجم عن التعديات على الكوابل الكهربائية وسترفع تقريرها بحجم الخسائر خلال اسبوع.

وبعد انقطاع الخط الناقل في 29 يناير الحالي تعرض نحو 20 من حقول النفط في منطقة هجليج لاعتداءات شملت قطع توصيلات الكهرباء للاستفادة من النحاس الموجود بداخلها غير ان الشركة التي تدير الخط لم تستبعد فرضية تدبيرها بنحو متعمد.

وقدرت الخسائر الاولية جراء قطع التوصيلات الكهربائية عن الآبار بنحو 100 ألف دولار ما أدى الى خفض الانتاج بنحو 20 % من الآبار في المنطقة.

واوضح مدير الشركة لـ (سودان تربيون) الثلاثاء الماضي انه حال لم تحدث تلك الاعتداءات كان من الممكن أن يرتفع عدد الآبار العائدة للعمل مجددا الى 87 بدلا عن 67 بئر ليصل الإنتاج أكثر من 20 ألف برميل يوميا.

واكد ابو شوك عودة بعض الابار للعمل حاليا وقال إن هناك جهود مستمرة لإعادة البقية.

وأضاف "كما أن الخط الناقل للخام بدأ العمل بشكل طبيعي".

وأشار كذلك الى أن الخام الذي يأتي من حقل "توما ثاوث" في دولة الجنوب بدأ الدخول جزئيا من يوم السبت.

وتوقع ان يصل الى سعته الإنتاجية الكاملة خلال الفترة المقبلة.

وتبلغ السعه الانتاجية لخط "توما ثاوث" 20 ألف برميل يوميا.

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