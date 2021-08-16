لجنة لمعالجة آثار إلغاء الدولار الجمركي على السيارات المستوردة

الخرطوم 16 أغسطس 2021 ـ قررت حكومة الانتقال في السودان تشكيل لجنة لمعالجة آثار إلغاء الدولار الجمركي على سيارات المغتربين والمواطنين المستوردة.

مقر وزارة المالية السودانية

وأعلن السودان في يونيو الماضي إلغاء العمل بالدولار الجمركي المستخدم في تقييم السلع المستوردة الأمر الذي انعكس على ارتفاع اسعار مختلف السلع لا سيما السيارات.

وتقول الحكومة إن الإجراء لن يفضي لارتفاع أسعار السلع الأساسية المستوردة أو مدخلات الزراعة والصناعة.

وطبقا لبيان صحفي لوزارة المالية تلقته سودان تربيون الأحد، فإن وزير المالية أصدر قراراً يقضي بتشكيل لجنة لمعالجة آثار إلغاء الدولار الجمركي على سيارات المغتربين والمواطنين المستوردة.

وأفاد البيان أن القرار من أجل تخفيف آثار إلغاء الدولار الجمركي على شرائح المغتربين والمواطنين الذين استوردوا سيارات للاستعمال الخاص وفقاً للإجراءات المتبعة قبل صدور قرار الإلغاء.

والدولار الجمركي، هو سعر خاص للدولار مقابل العملة المحلية، بأقل من سعر السوق، للحيلولة دون ارتفاع أسعار السلع للمستهلك النهائي.

وقبل قرار الإلغاء كان الدولار الجمركي يعادل 28 جنيها سودانيا.

وبحسب القرار تقرر تشكيل اللجنة من الجهات ذات الصلة لتنفيذ عدة مهام واختصاصات منها استلام ودراسة الطلبات المقدمة من المتضررين من القرار من مغتربين ومواطنين وتحديد المستندات المطلوبة التي تؤكد بدء أو إكتمال الإجراءات قبل تاريخ صدور القرار.

وونص القرار على وضع معايير وشروط محددة يجب استيفائها عند دراسة وتقييم الطلبات المقدمة وتحديد المستحقين وابعاد غير المستوفين للشروط.

وستحدد اللجنة فترة محددة لاستلام الطلبات وتعلن عنها لاحقاً. كما تتم التوصية من قِبل اللجنة بالمعالجات المناسبة لكل حالة استناداً على معايير وشروط اللجنة.

وفي فبراير الماضي أعلن بنك السودان المركزي خفض قيمة الجنيه إلى نحو سبعة أضعاف في محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية في البلاد.