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لجنة مركزية لتفكيك (التمكين) بمؤسسات التعليم العالي السودانية

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الخرطوم 6 يناير 2020 - أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الإثنين قرارا إداريا بتشكيل لجنة مركزية لتفكيك سيطرة المنتسبين للنظام المعزول بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.

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وزيرة التعليم العالي انتصار صغيرون

ومن مهام اللجنة التي يرأسها، الطيب حسن شيخ إدريس، وعضوية آخرين، التوصية للجهات المختصة بإنهاء خدمة أي شخص بالمؤسسة المعنية حصل على الوظيفة بسبب التمكين أو استخدام نفوذ.

وحددت اللجنة، وفقا لما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، التوصية بإعفاء أي موظف أو مسؤول في أي من الأجهزة الواردة في المادة 7 (أ) و (ب) من قانون تفكيك نظام 30 يونيو.

كما شمل القرار، التحفظ على ملفات العاملين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتأمين أماكن حفظها، بجانب ترتيب وحفظ الملفات، فضلا عن مهام الوقوف على قوائم أسبقيات العاملين وأسس الترقي ومدى الالتزام بها والتوصية بمعايير تضمن عدالة الترقيات وحفظ الأسبقيات.

ووجه قرار الوكيل اللجنة بحق الاطلاع على أي وثائق أو مستندات تعينها في تنفيذ مهامها، والاستعانة بأي شخص للإدلاء بمعلومات أو بيانات لأغراض تنفيذ تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين.

وصادق مجلسا السيادة والوزراء، في نوفمبر الماضي، على قانون تفكيك "نظام الإنقاذ"، حيث قضى بحل المؤتمر الوطني-الحاكم سابقا-ومصادرة ممتلكاته، مع حل الواجهات النقابية والمهنية.

ويتضمن القانون حل حزب المؤتمر الوطني وحذفه من سجل التنظيمات والأحزاب السياسية، بجانب حل كل الواجهات الحزبية والمنظمات التابعة له أو لأي شخص أو كيان يعتبر من نتائج التمكين بقرار تصدره اللجنة.

كما تضمن القانون مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح الحكومة طبقا لما تقرره اللجنة.



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