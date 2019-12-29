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لجنه تقصى الحقائق توصي بإغلاق مصنع (سالومي ايطلي) للسيراميك

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الخرطوم 29 ديسمبر 2019- أوصت لجنة التحقيق الخاصة بحريق مصنع "سالومي ايطلي" للسيراميك بالخرطوم بحري إغلاق المصنع لحين توفيق أوضاعه.

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النيران قضت على مصنع سالومي ايطلي للسيراميك بالكامل .. صورة لسونا

وفى بدايات الشهر الجاري اندلع حريق ضخم في المصنع الواقع شمال الخرطوم نتيجة انفجار شاحنة (غاز) كانت تجري عملية تفريغ في مخازن أرضية حسبما أفاد بيان لمجلس الوزراء وقتها.

وأوضح البيان أن 23 شخصا توفوا في الحال وأصيب أكثر من 130.

وأنهت لجنة التحقيق التي كونها مجلس الوزراء برئاسة وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله الأحد أعمالها وأصدرت تقريرها الختامي وسلمته لمجلس الوزراء.

وأوصى تقرير اللجنة بضرورة إغلاق المصنع لحين توفيق أوضاعه ومراجعة جميع المنشآت الصناعية والتأكد من إجراءات السلامة والصحة المهنية إلى جانب إلزام كافة المنشآت الصناعية بضرورة الحصول على شهادة الطرف الثالث الخاصة بالاختبارات الفنية وشهادة الصلاحية، بالإضافة الي اهمية التصديق بالغاز ومواد الطاقة عبر لجنة مشتركة بين الجهات ذات الصلة.

كما أوصى التقرير بإيقاف اي منشأة صناعية إذا لم تتوفر فيها اشتراطات السلامة والصحة المهنية إلى جانب ضرورة ان تتوفر مخارج للطوارئ بالمصانع وصالات الانتاج وانشاء مركز تدريب للصحة والسلامة المهنية وتفعيل اجهزة الرقابة الصناعية.

واشتمل التقرير على الخسائر البشرية بالمصنع والتي تمثلت في جثامين الضحايا والتي بلغت 25 جثة منها 15 داخل المشرحة 5 جثث متفحمة بشكل كامل و10 لم يتم التعرف عليها.

يشار الى أن غالب الضحايا في الحادث من العمال الأجانب بينهم 4 مصريين.

وأوصت اللجنة بالتعرف على أصحاب الجثث عن طريق مقارنة الحمض النووي مع اسر المفقودين.

واعلنت النيابة العامة في وقت سابق أن اسباب الوفاة في الحريق ترجع إلى الفشل التنفسي الحاد الناجم عن الحريق بنسبة 100 %، وفقاً لتقارير الطب العدلي.

وقالت إنها تابعت إجراءات تسليم الجثامين الأربعة لمندوب السفارة المصرية بالخرطوم وفقاً لطلب أسر المتوفين وقالت إنه تمت إجراءات التسليم وفقا للمعايير الدولية المعمول بها.

وحسب منشور صادر عن المجلس الأعلى للبيئة في أكتوبر ٢٠١٩ فإن مصنع سالومي تلقى تحذيرات من إمكانية نشوب حريق فيه لمخالفته عدد من الضوابط التشغيلية.



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