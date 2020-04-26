 
 
 
الصفحة الأساسية | عامود الرأي    الأحد 26 نيسان (أبريل) 2020

لقاء صدفي مع محارب قديم

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

ضفاف بلادنا أحيانا لا تلتقي

ياسر عرمان

-1-
كنت جالسا على ضفاف نهر الجبل عند منتصف نهار اليوم السبت 25 أبريل، 2020، في فندق صغير يطل على النيل الذي حينما يصل بلادنا سياخذ اسما آخرا وسيكون نيلا ابيضاً بدلا من أن يكون بحرا للجبل، وكنت أراجع مع مجموعة صغيرة من زملائي بعض القضايا، وإذ بل ارى شخصا لا يخطئه بصري ولقد فقد بصره في السنوات الأخيرة ولم يفقد بصيرته، إنه من المؤسسين للحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان، من المجموعة التي لم تتجاوز 83 شخصا حينما وصلت الحدود الاثيوبية السودانية وأسست مع قرنق، وكاربينو، ووليم، وسلفا، وأروك الحركة الشعبية لتحرير السودان.

-2-
التقيته للمرة الأولى في عام 1987 حينما عٌينت مسئولا عن أجهزة الإدارة والقانون في معسكر (ديما) للاجئين السودانيين في الحدود الاثيوبية السودانية تحت قيادة مارك ماشييج، الباشمهندس والقيادي الراحل وخريج جامعة الخرطوم، ومعنا الجنرال مليك روبن، نائب وزير دفاع دولة جنوب السودان الحالي، والذي شارك في مراسم زواجي في مدينة توريت في عام 1992.
افترقنا والتقينا مرة أخرى لنعمل في الرئاسة المتحركة للدكتور جون قرنق في عام 1988 في شرق الإستوائية، وهاتفته قبل ثلاثة أسابيع للتحية والمجاملة، فهو ما يزال في خاطري، ثم رايته اليوم على ضفاف النيل في بحر الجبل.

-3-
تميز بالشجاعة مثل غالبية ابناء (المورلي) فهم مقاتلون أشاوس وشرسون على الرغم من إن قبيلتهم صغيرة ولكنها شاركت بنصيب وافر في تأسيس الحركة الشعبية، على راسهم ناشقاك ناشلوك، عضو القيادة العسكرية العليا للحركة الشعبية، وهو عضو القيادة الوحيد الذي أستشهد في خط النار وجبهات القتال، وتعرفت على العديد منهم من الشهداء، يمر في خاطري الآن لقشو لوكني، وديفيد ناري، وبابور ميسي، وكروك أدونج كروك، وكلمنت كاتينجا، ومن القادة الأحياء، جمعة بابو (أبو حديد)، وكتشنر موسان، ومارشال استيفن.

-4-
صحت قائلا: الجنرال كينيدي قايين ما أجمل أن اراك! وأردفت: كينيدي كيف أنت؟ وصاح على الفور: أهلا كمرت! وتوجهنا لتحيته، أسماعيل خميس، وأحمد العمدة ،ومحمد صالح، وحيانا بحرارة، وذكر أنه كان يود الإتصال بي لتعزيتي في رحيل الدكتور منصور خالد، فقد سمع برحيله من الإذاعة والتلفزيون، وتذكرنا إدوارد لينو.
لقد سعدت بلقاء كينيدي، ولو لا خياراتنا الأولى لما تمكنت من لقاء أشخاص من أمثاله فضفاف بلادنا أحيانا لا تلتقي، فلكي يلتقي السهل والنهر، والغابة والصحراء والجبال فإن ذلك بحاجة إلى فكرة تُنسج خيوطها من وعورة الطريق والسباحة عكس التيار، سبحنا بالامس ولا نزال. وعند الضفة الأخرى نرى أجيالا جديدة، يوهن الجسم وتظل الروح شاهقة على امتدادات الفضاء، وأحلامنا لا تموت ولا تسقط بالتقادم. قبل نحو عام من اليوم، نبتت أحلامنا في ساحة الإعتصام وجمهورية النفق امام القيادة العامة، ولقد رايت كل الغائبين حضورا هناك فالشعب يريد بناء السودان الجديد.
إن العالم يتغير والكورونا تفرض أجندة جديدة على كل العالم وحركات التحرر تحتاج إلى وقود جديد في تقلبات عالم اليوم، ورؤية السودان الجديد تحتاج إلى ميلاد جديد.

-5-
لقد سعدت بلقاء الجنرال كينيدي قايين وفي شخصه رايت كل الغائبين الحاضرين الرافلين في ثوبِ من الحسن دواما.
حينما عملنا في الرئاسة المتحركة للزعيم جون قرنق كنا تحت قيادة رئيس هيئة الأركان السابق، ويياي دينق أجاك الذي حينما أرسلت له الصورة التي التقطتها اليوم مع الجنرال كينيدي قايين،علق باللغة الإنجليزية: "لا تزالون جميلون وأقوياء ايها الرفاق.. كونوا دوما بخير." ويمكنني أن أضيف قول الشاعر:
وما قيمة الناس الا في مبادئهم .. لا المال يبقي ولا الألقاب والرتب.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

لقاء صدفي مع محارب قديم 2020-04-26 02:34:51 ضفاف بلادنا أحيانا لا تلتقي ياسر عرمان 1- كنت جالسا على ضفاف نهر الجبل عند منتصف نهار اليوم السبت 25 أبريل، 2020، في فندق صغير يطل على النيل الذي حينما يصل بلادنا سياخذ اسما آخرا وسيكون نيلا ابيضاً بدلا من أن يكون بحرا (...)

"الخروج من الظلام.. الضوء الساطع" لقابه: نظرة جديدة إلى تاريخ إمبراطوريَّة 2020-04-25 21:49:31 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk "الدكتور ليفينغستون، إنِّى لأفترض"، هذا ما تفوَّه به الصحافي الويلزي والأميريكي بالتجنُّس هنري مورتون ستانلي واشتهر بهذه المقولة، وذاع صيته بها، حين عثر على الرحَّالة (...)

فى مواجهة جائحة الكورونا : حديث الحقيقة والصراحة والشفافية والمسئولية ! 2020-04-23 23:21:07 بقلم : فيصل الباقر faisal.elbagir@gmail.com استمعت – كغيرى من المواطنين السودانيين – بتقدير واحترام كبيرين، للحديث الجرىء والصريح والشجاع لوزير الصحة الدكتور أكرم على التوم، يوم الثلاثاء 21 أبريل 2020، والذى أعلن (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.