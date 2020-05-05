مؤتمر (أصدقاء السودان) ينعقد الخميس وحمدوك يهاتف لودريان

الخرطوم 5 مايو 2020- يلتئم الخميس المقبل مؤتمر أصدقاء السودان، عبر تقنية الـ"فيديو كونفرنس"، بعد أن منع تفشي جائحة كورونا عقده وفقا لما كان مخططا.

جانب من اجتماع "أصدقاء السودان" في السويد.. الثلاثاء 18 فبراير 2020

وبحسب بيان لمجلس الوزراء السوداني فإن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بحث هاتفيا الثلاثاء مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيفز لودريان، التحضير للمؤتمر المرتقب.

كما بحث حمدوك، مع الوزير الفرنسي الدعم المستمر والمستدام لمجابهة جائحة كورونا وجهود دول العالم لحصار الوباء والانتهاء منه.

وكان مقررا ان يتم الاجتماع التحضيري في 23 ابريل الماضي الا ان الازمة الصحية العالمية قادت الى تأجيل المؤتمرات الوطنية و الدولية يف جميع ارجاء العالم.

وينتظر أن ينعقد في يونيو المقبل مؤتمر للمانحين على ذات النسق حال استمرار معدل الوباء في التفشي عالميا.

وتأسس ملتقى "أصدقاء السودان" في عام 2018، كمجموعة غير رسمية، ثم اكتسب صفة رسمية بعد اندلاع الثورة في عام 2019، ويضم مجموعة من الدول، والمنظمات الملتزمة بالعمل المشترك، لتوفير الدعم للحكومة الانتقالية.