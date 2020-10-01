 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2020

مؤتمر لـ(البجا) يقر حق تقرير المصير لشرق السودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 64.4 كيلوبايت
(حميدتي) شارك في ختام مؤتمر البجا بسنكات .. الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

سنكات 1 أكتوبر 2020 – اعتمد مؤتمر لإثنية (البجا) في شرق السودان منح الإقليم حق تقرير المصير، وذلك ضمن قرارات وتوصيات خرج بها بينها إقرار الحدود التاريخية للإقليم.

ويعاني شرق السودان من أوضاع بائسة في كثير من أصقاعه ويصنف كأحد أكثر مناطق السودان فقراً وحاجة للتنمية، كما اشتعل الإقليم مؤخرا بصراعات قبلية غير مسبوقة تجلت في بروز أزمة سياسية مستعصية إثر رفض البجا تعيين والي كسلا صالح عمار المنحدر من قبيلة البني عامر استناداً على مفاهيم قبلية.

وقرر مؤتمر السلام والتنمية والعدالة، الذي نظمه المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، بمنطقة سنكات، "عملا بالحق القانوني المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة في حق الشعوب في تقرير مصيرها، نحن شعب البجا تراضينا وتوافقنا على استخدام حق تقرير المصير".

وأكد مقرر مجلس قبائل البجا عبد الله أوبشار، إنهم "قرروا المطالبة بتقرير المصير لإقليم شرق السودان، رفضا للتهميش".

وجدد المؤتمر، الذي شهد ختامه عضو مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" تحصلت "سودان تربيون" على قرارته وتوصياته، رفضه لمسار الشرق الذي انتهجته الحكومة السودانية والجبهة الثورية في مفاوضات السلام المقرر التوقيع النهائي عليها السبت المقبل، وطالب بعقد مؤتمر لقضايا شرق السودان على أسس قاعدية، وهو ذات الأمر الذي أقرته بنود اتفاق مسار الشرق.

وطالب بأن يكون إقليم الشرق بحدوده التاريخية، مع التمسك بحق أبناءه في حكم إقليمهم والمشاركة بحكم الدولة في كل المستويات، وأعلن كذلك رفضه التدخلات الخارجية ومحاولات التغول على السيادة الوطنية.

وأوصى المؤتمر بإيقاف نشاط حركات الجهاد الإسلامي وجبهة التحرير المعادية لإريتريا وطرد العناصر المسلحة من الإقليم، إضافة إلى مراجعة قوانين التواجد الأجنبي "التي تؤسس لمخططات التغيير الديمغرافي في المنطقة".

وقال الناظر ترك إنهم يعترفون بالبني عامر والحباب كاخوان وأصحاب أرض وجوار.

وأردف "نعترف بهم ولا أحد يستطيع اقصاءهم فقط نطالب أن تكون المشاركة في كل شيء حسب وجودهم الجغرافي ومستعدون للجلوس معهم لتحديد حقوق والواجبات كل طرف وفقاَ للثقل الجغرافي".

ويوجد تداخل قبلي في معظم حدود السودان الجغرافية بين قبائل شتي، خاصة في مناطق الشرق ودارفور، وسط دعوات بجعل مناطق التدخل نقاطاً للتكامل الاقتصادي.

JPEG - 72.7 كيلوبايت
حشد كبير لـ(البجا) أقر في مؤتمر سنكات بحق تقرير المصير لشرق السودان

أوضح ترك أن مشكلة إقليم شرق السودان تكمن في الظلم والمعاناة التي مر بها الإقليم عبر الحكومات المتعاقبة منذ استقلال السودان، مبينا أن المؤتمر يهدف إلى تثبيت الحقوق، مؤكدا وقوف الشرق مع "ثورة ديسمبر المجيدة".

وأكد المؤتمر على أن "أزمة إقليم شرق السودان ليست صراع قبلي وإنما قضية أمن قومي وتدخلات خارجية".

وأوصى المؤتمر بإدانة "المتهم والمتسبب الرئيسي في أحداث بورتسودان التي وقعت في 18 نوفمبر 2019، ومن يدعو لفرض والي ولاية كسلا لإشعال الفتنة مجددًا".

واندلعت أعمال عنف في 18 نوفمبر 2019، إثر تنظيم أنصار زعيم الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة الأمين داؤود الذي ينتمي إلى قومية البني عامر، حفل استقبال بمناسبة عودته للبلاد.

وقال نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان حميدتي، إنه لا يوجد مجال لـ "المجاملة" فيما يتعلق بشرق السودان معتبرًا المجاملة فيها بمثابة خط أحمر، موضحًا إن مشاركته "تهدف لجمع الصف وتوحيد الكلمة وليس لإحداث المزيد من الفرقة".

وشارك الألاف من أفراد قبائل البجا في المؤتمر الذي استمرت انعقاده لثلاث أيام وانتهى الثلاثاء.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

دعوات التطبيع مرةً أخرى 2020-09-28 00:51:56 " الخيانة ليست وجهة نظر " بقلم : محمد عتيق بينما الملاحم الوطنية تندلع في الأسافير يقودها السودانيون داخل البلاد ومن مغترباتهم ومهاجرهم في كل القارات : يتبرعون بسخاء لطباعة الكتاب المدرسي وتوفيره مجاناً لكل تلميذة (...)

الجيل الجديد أمام مسؤولياته 2020-09-20 21:30:26 بقلم : محمد عتيق نشأت أهم أركان الدولة السودانية الحديثة (الخدمة المدنية والمؤسسة العسكرية) على التقاليد البريطانية : من المجتمع المدني تنشأ الأحزاب السياسية التي تقود الدولة في ظل نظام ديمقراطي على نهج "وستمنستر" ، بينما (...)

الطاقة الممكنة والمستدامة لتشغيل التنمية 2020-09-14 00:37:48 الفحم الحجري أحد الخيارات الطاقة الممكنة والمستدامة لتشغيل التنمية المهندس صلاح النعيم من القناعة السائدة إدخال الصناعات التحويلية في المنتجات الزراعية والرعوية ليتم تصديرها مصنعة أو علي قدر متقدم من التصنيع بما يحقق (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.