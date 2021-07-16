 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الجمعة 16 تموز (يوليو) 2021

مؤتمر للاستثمار في السودان برعاية الجامعة العربية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 81.3 كيلوبايت
تدر صادرات اللحوم السودانية المذبوحة دخلا مقدرا لخزينة الدولة

الخرطوم 16 يوليو 2021 ـ أعلن اتحاد الغرف العربية عن تنظيم أعمال مؤتمر السودان للاستثمار في الأمن الغذائي العربي بالخرطوم برعاية جامعة الدول العربية ومشاركة عدد من وزراء المالية والاستثمار العرب.

ويعد المؤتمر بالشراكة مع اتحاد عام أصحاب العمل السوداني ومجموعة الاقتصاد والأعمال اللبنانية وذلك في 14 نوفمبر المقبل.

وسيحشد اتحاد الغرف العربية، الممثل للقطاع الخاص العربي، للمؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين وكبرى الشركات من الدول العربية ومختلف بلدان العالم.

وقال الأمين العام للاتحاد خالد حنفي، في تصريحات صحفية عقب لقائه والرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال اللبنانية بقيادات اتحاد أصحاب العمل والغرف المتخصصة إن المؤتمر يهدف الى الإعلان عن السودان الجديد في مجال الاقتصاد والاستثمار وجذب أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب من كافة أنحاء العالم.

وأضاف "أن ما رأيناه خلال زيارتنا للسودان و لقاءاتنا بالسادة الوزراء بالقطاع الاقتصادي يدعو إلى تشجيع اتحاد الغرف العربية للترويج للاستثمار بالسودان"، وأبان أنهم لمسوا رغبة حقيقية للتغيير في السودان.

ولفت حنفي الى الاصلاحات الاقتصادية الجارية بالسودان من تحرير أسعار المنتجات وصياغة قوانين جديدة للاستثمار والشراكة بين القطاع العام والخاص والتعديلات الاقتصادية الأخرى.

وأفاد أن تعريف السودان لتوجهه الاقتصادي سيحفز القطاع الخاص للعمل ما يسهم فى جذب القطاع الخاص العربي للاستثمار بالسودان واقامة شراكات مع القطاع الخاص الوطني في مجالات ومشروعات محددة اعلنت عنها الدولة كأولوية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والاتصالات والزراعة والتعدين.

وأشار الأمين العام لاتحاد الغرف العربية إلى أن الهدف من المؤتمر ليس فقط أن يكون السودان مقصدا للمستثمرين أو سوقا للمنتجات بل أن يكون عبر اتحاد الغرف العربية بشراكاته ومظلته الممتدة خارج المنطقة العربية محورا تنطلق منه المشروعات فى ظل شراكات استراتيجية عربية وأجنبية الى جميع أنحاء العالم.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

سيد فرح: أيقونة التاريخ المنسية (١-٢) 2021-07-19 00:13:57 ياسر عرمان (１) ولد سيد فرح على ضفاف النيل في ( دلقو المحس)، عام ١٩٠٠ م تقريباً ، والتاريخ مأخوذ من إحدى إفاداته، عند مولده كان على موعدٍ مع النيل والنبل والتاريخ ولقد صنع تاريخه بإزميل العمر وأنفق حياته في محراب الوطن. (...)

اتفاق جوبا ؛ أهو الطريق للسلام والتنمية ؟ 2021-07-18 18:49:41 بقلم : محمد عتيق السلام ليس مجرد هدف أو مطلب مثل كل أهداف الثورات الكبيرة ومطالب الهبَّات والانتفاضات الشعبية ، بل هو الأساس ، الأرضية ، القاعدة ، وهدف الأهداف الذي بدونه لا تنمية تتحقق ولا معنى لعدل ، لا شفاء لعلاج ولا (...)

سد النهضة. مشاهد في طريق الحل الاستراتيجي 2021-07-13 11:16:35 بقلم: ترايو احمد علي ما يتفق حوله الجميع (لعيبة و اصحاب المصلحة و عموم المشاهدين) في امر سد النهضة هو انه ظاهرة "phenomenon" متصاعدة علي نحو دراماتيكي و قد تفاجأ الجميع بما فيها أصحاب المبادرة انفسهم (الاثيوبيين) بما (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.