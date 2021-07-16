مؤتمر للاستثمار في السودان برعاية الجامعة العربية

تدر صادرات اللحوم السودانية المذبوحة دخلا مقدرا لخزينة الدولة

الخرطوم 16 يوليو 2021 ـ أعلن اتحاد الغرف العربية عن تنظيم أعمال مؤتمر السودان للاستثمار في الأمن الغذائي العربي بالخرطوم برعاية جامعة الدول العربية ومشاركة عدد من وزراء المالية والاستثمار العرب.

ويعد المؤتمر بالشراكة مع اتحاد عام أصحاب العمل السوداني ومجموعة الاقتصاد والأعمال اللبنانية وذلك في 14 نوفمبر المقبل.

وسيحشد اتحاد الغرف العربية، الممثل للقطاع الخاص العربي، للمؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين وكبرى الشركات من الدول العربية ومختلف بلدان العالم.

وقال الأمين العام للاتحاد خالد حنفي، في تصريحات صحفية عقب لقائه والرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال اللبنانية بقيادات اتحاد أصحاب العمل والغرف المتخصصة إن المؤتمر يهدف الى الإعلان عن السودان الجديد في مجال الاقتصاد والاستثمار وجذب أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب من كافة أنحاء العالم.

وأضاف "أن ما رأيناه خلال زيارتنا للسودان و لقاءاتنا بالسادة الوزراء بالقطاع الاقتصادي يدعو إلى تشجيع اتحاد الغرف العربية للترويج للاستثمار بالسودان"، وأبان أنهم لمسوا رغبة حقيقية للتغيير في السودان.

ولفت حنفي الى الاصلاحات الاقتصادية الجارية بالسودان من تحرير أسعار المنتجات وصياغة قوانين جديدة للاستثمار والشراكة بين القطاع العام والخاص والتعديلات الاقتصادية الأخرى.

وأفاد أن تعريف السودان لتوجهه الاقتصادي سيحفز القطاع الخاص للعمل ما يسهم فى جذب القطاع الخاص العربي للاستثمار بالسودان واقامة شراكات مع القطاع الخاص الوطني في مجالات ومشروعات محددة اعلنت عنها الدولة كأولوية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والاتصالات والزراعة والتعدين.

وأشار الأمين العام لاتحاد الغرف العربية إلى أن الهدف من المؤتمر ليس فقط أن يكون السودان مقصدا للمستثمرين أو سوقا للمنتجات بل أن يكون عبر اتحاد الغرف العربية بشراكاته ومظلته الممتدة خارج المنطقة العربية محورا تنطلق منه المشروعات فى ظل شراكات استراتيجية عربية وأجنبية الى جميع أنحاء العالم.