مؤتمر لمعالجة الانفلات الامني على الحدود بين السودان وجنوب السودان في يونيو

الخرطوم 11 أبريل 2021 - اتفق السودان وجنوب السودان على عقد مؤتمر يُعالج الأوضاع الأمنية على الحدود، دون تحديد مكان عقده سواء في الخرطوم أو جوبا.
- جندي من الجيش الشعبي يجلس في نقطة حدودية بولاية جنوب كردفان بين دولتي السودان وجنوب السودان ..صورة من (رويترز)
وتشهد المناطق الحدودية في كردفان السودانية وبحر الغزال الجنوب سودانية، توترات أمنية بين الحين والآخر، بسبب الرعي والزراعة والسرقات.
واستقبل رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الأحد، نائب رئيس جنوب السودان حسين عبد الباقي.
وقال البرهان، وفقًا لبيان صادر عن مجلس السيادة، تلقته "سودان تربيون": "يجب أن تتضافر الجهود من أجل بسط الأمن والسيطرة على الحدود مع جنوب السودان لمنع التلفتات الأمنية".
ودعا البرهان، خلال اللقاء، إلى تكوين لجان من الدولتين للتحضير لمؤتمر جامع لمناقشة قضايا الحدود ومعالجتها لحماية المواطنين.
وكشف عبد الباقي حسين عن قيام الرئيس سلفا كير ميارديت بتكوين لجنة لدراسة مشكلات الحدود، على أن ترفع تقريرها في المؤتمر المزمع عقده في يونيو المقبل.
وأشار إلى أن المشاكل الحدودية بين كردفان وبحر الغزال، تُمثل خطرًا أمنيًا بسبب التفلتات التي "تزداد عادة في فصل الخريف بسبب الزراعة والرعي".
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