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مؤسسة تجمع رجال الأعمال الأميركيين والسودانيين لتنشيط الاستثمار

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وزير الاستثمار والتعاون الدولي والقائم بالأعمال الأميركي بالخرطوم ـ مارس 2021 "صورة من سونا"

الخرطوم 22 مارس 2021 ـ أعلن دبلوماسي أميركي عن قيام مؤسسة خاصة برجال الأعمال الأميركيين والسودانيين والوزارات المعنية تبدأ أعمالها نهاية مارس الحالي.

وتعمل المؤسسة على التعرف على الفرص المتاحة للاستثمار عبر لقاءات إسفيرية بين رجال الأعمال بين البلدين.

والتقى وزير الاستثمار والتعاون الدولي الهادي محمد إبراهيم طبقاً لبيان صحفي صادر عن الوزارة، الإثنين، بالقائم بالأعمال الأميركي براين شوكان وبحث اللقاء الاستثمار والتعاون المشترك والتدريب.

كما قدم الوزير شرحا حول الفرص الاستثمارية بالسودان والموارد التي يتمتع بها.

وأشار إلى توفير الوزارة المطلوبات الأساسية للمستثمرين بتعديل قانون الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي ودليل الإجراءات وفرص الاستثمار المتاحة.

وقال إن الحكومة تعول كثيرا على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.

وأبان أن قانون الاستثمار تم تعديله وهو الآن في طور المراجعة ليواكب المستجدات التي يشهدها السودان حاليا بميزات تفضيلية تصب في مصلحة المستثمرين والسودان.

وذكر أن الوزارة تعمل على ايجاد حلول ومراجعات لكافة مشاكل الاستثمارات حيث أجرت العديد من الاصلاحات الادارية والتشريعية وتهيئة البيئة الاستثمارية لتكون جاذبة.

بدوره أعلن القائم بالأعمال الأميركي بالخرطوم عن قيام مؤسسة خاصة برجال الأعمال تعمل على التعرف على الفرص المتاحة للاستثمار عبر لقاءات اسفيرية ستبدأ في الثلاثين من مارس الجاري بين رجال الأعمال الأميركيين والسودانيين والوزارات المعنية.

وأكد حرص الحكومة الأميركية على تقديم الدعم الفني واللوجستي لحكومة الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي خاصة دعم مؤتمر باريس للمانحين وجذب الاستثمارات للسودان.

وأضاف "قمنا بإنشاء مكتب خاص للمساهمة في قضية الانتقال والتحول الديمقراطي وتقديم الدعم الفني واللوجستي".



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