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مئات الآلاف يخرجون الى الشوارع لمناهضة انقلاب البرهان

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موكب الخرطوم بحري يصل إلى أم درمان فس 13 ديسمبر 2021م

الخرطوم 13 ديسمبر 2021 - تظاهر ملايين السودانيين في العاصمة الخرطوم و10 مدن أخرى على الاقل في مختلف أرجاء البلاد، الاثنين، للتعبير عن رفضهم للحكم العسكري القائم في البلاد والمطالبة بقيادة مدنية لإنجاز مهام التحول الديموقراطي في البلاد.

وتأتي احتجاجات الاثنين ضمن سلسلة تظاهرات سلمية تُنظمها لجان المقاومة الشبابية التي ترفع شعارات منادية بإحداث تغيير حقيقي في البلاد يُنهي الحرب ويُحقق العدالة للضحايا.

ورصدت "سودان تربيون" مشاركة آلاف السودانيين في احتجاجات قرب القصر الرئاسي قابلتها قوى الشرطة بالعنف المفرط دون أن تنجح في تفريقها إلا بعد ساعات طوالٍ.

وفي أم درمان إحدى مدن العاصمة المثلثة شارك عشرات الآلاف في مسيرة رافضة للانقلاب العسكري الذي تم في 25 أكتوبر 2021.

وانضم إليهم عشرات الآلاف من المتظاهرين من الخرطوم بحري وشرق النيل والحاج يوسف في موكب مهيب ردا على الموكب التضامني الذي نظمه ثوار ام درمان الأسبوع الماضي.

وفي 6 ديسمبر نظمت تنسيقية لجان المقاومة في أم درمان موكب كبير إلى الخرطوم بحري الجاري للتضامن معها بعد قتل 15 متظاهر برصاص قوات الأمن في مليونية 17 نوفمبر.

واستقبل ثوار أم درمان زملائهم من الخرطوم بالورد والعصائر المثلجة والماء البارد والحلوى والبالونات البيضاء التي حملت اسماء الشهداء واطلقت بعد ترديد نشيد العلم في مشهد مهيب.

وقال ناشطون ان أكثر من 50 متظاهرا أصيبوا في مظاهرات الاثنين، بعضها بالرصاص فيما لم تفيد أنباء عن وقوع قتلى.

ونظمت لجان المقاومة في مدن عطبرة ودنقلا والبريق، شمال السودان، تظاهرات شارك فيها آلاف الأشخاص.

وفي شرق السودان الذي يشهد استقطابا قبليا حادا أظهرت صورا وفيديوهات بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي تظاهرات لمئات الأشخاص في مدينتي القضارف وكسلا.

كما سيرت مدن الدمازين وسنجة وودمدني وسط السودان، تظاهرات حاشدة، إضافة لاحتجاجات في مدينتي نيالا والفاشر غربي البلاد.

وتقول لجان المقاومة إنها على استعداد لدفع تكلفة نهاية الانقلابات العسكرية في البلاد، حيث ترفع الآن شعار "لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية" لمشاركة قادة الجيش في الحكم.



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