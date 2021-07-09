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ماكرون يؤكد دعم فرنسا للاصلاحات السياسية والاقتصادية بالسودان

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ماكرون يتوسط البرهان وحمدوك في افتتاح جلسات مؤتمر باريس ..الإثنين 17 مايو 2021

الخرطوم 9 يوليو 2021 ـ تلقى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اتصالاً هاتفياً عصر الجمعة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي عبّر عن دعم حكومة بلاده للاصلاحات السياسية والاقتصادية التي تقوم بها الحكومة الانتقالية.

وطبقا لتعميم من مجلس الوزراء فإن ماكرون جدد التزام حكومته بالعمل على تطوير علاقات الصداقة بين السودان وفرنسا في جميع المجالات بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.

وأكّد الرئيس الفرنسي خلال الاتصال الهاتفي التزام باريس الكامل بالعمل مع الحكومة الانتقالية لانجاح الانتقال الديمقراطي وعملية السلام الشامل بالبلاد.

من جانبه أطلع حمدوك الرئيس الفرنسي على مبادرته لتحصين الانتقال الديمقراطي (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال ـ الطريق إلى الأمام).

وأمّن الرئيس ماكرون على أهمية المبادرة وتوقيتها وضرورة توافق جميع السودانيين على تأسيس ديمقراطية مستدامة كأحد العوامل الحاسمة لنجاحها.

وتطرق الاتصال الهاتفي لمختلف التطورات والأوضاع الاقليمية، وأمّن كل من رئيس الوزراء السوداني والرئيس الفرنسي على ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين الحكومتين بما يضمن السلام والاستقرار الإقليميين.



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