مباحثات بين الخرطوم وجوبا حول قضايا تصدير النفط والرسوم

الخرطوم 22 سبتمبر 2020- وصل الخرطوم الثلاثاء وزير البترول بدولة جنوب السودان فوت كانق برفقة وفد فني لبحث تطوير التعاون الفني في مجال البترول بين البلدين.

وزيرا البترول في السودان وجنوب السودان

وقال كانق في تصريح صحفي إن الهدف من الزيارة هو "الوقوف على انسياب معدات حقول البترول بدولة السودان عبر ميناء بورتسودان والتي تساعد على استئناف العمل وإنتاج النفط من مربع 5A حقل ثارجاث بولاية الوحدة وكيفية نقلها الى دولة جنوب السودان ".

واضاف " كذلك نحن نريد استئناف المرحلة الثانية في حقول الوحدة، بجانب مناقشة الترتيبات المالية الانتقالية المتعلقة برسوم نقل النفط حتى نصل الي حصيلة توافقية بين الطرفين".

وفي ديسمبر من العام 2019 وقع السودان وجنوب السودان اتفاقية بشأن رسوم العبور والمعالجة والرسوم السيادية للخام الذي ينقل عبر السودان وقضى الاتفاق أن يكون سعر الخام المنقول بخط انابيب شركة النيل الكبرى 26 دولار للبرميل مقابل 24.1 دولار للخام المنقول عبر خط شركة بترودار (بابكو).

ورحب وزير الطاقة والتعدين المكلف خيري عبد الرحمن بالزيارة ووصفها بالمهمة لدفع وتطوير التعاون بين الدولتين.

وأعلن جاهزية السودان لتقديم كافة المساعدات الفنية وتسهيل انسياب معدات حقول دولة الجنوب عبر ميناء بورتسودان وتطوير الخدمات وتبادل الخبرات مشيراً الي العمل المشترك للفرق الفنية في حقول البترول.

وأكد عبد الرحمن كذلك استعداد السودان للتعاون التام في مجال تطوير زيادة الانتاج النفطي بدولة جنوب السودان وتحقيق كل الطموحات في استغلال الموارد لمصلحة الشعبين.