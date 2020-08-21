مباحثات بين (العدل والمساواة) والوفد الإماراتي بعاصمة جنوب السودان

الخرطوم 21 أغسطس 2020 –التأمت في عاصمة جنوب السودان مباحثات نادرة جمعت حركة العدل والمساواة التي يرأسها جبريل ابراهيم والوفد الاماراتي الذي يتابع المفاوضات الجارية بين القوى السودانية في منبر جوبا للسلام
- رئيس حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم
وقال المتحدث باسم الحركة معتصم أحمد صالح في تصريح لوكالة الأنباء السودانية الجمعة إن اللقاء كان "صريحاً وشفافاً" وتناول قضايا السلام والاستقرار في السودان والمنطقة عموماً، وضرورة التعجيل بإنجاز اتفاق السلام.
وامتدح المتحدث باسم الحركة جهود دولة الإمارات لدعمها منبر التفاوض في جوبا، ودعوتها كل دول الخليج والجوار الإقليمي والدولي إلى المساهمة بفاعلية في مقابلة استحقاقات تنفيذ اتفاق السلام الوشيك، والمتمثلة في تكاليف إعادة النازحين واللاجئين طوعاً إلى مواطنهم الأصلية بعد توفير الخدمات الأساسية، وإعادة إعمار البلاد، ودعم عمليات دمج وتسريح قوات حركات الكفاح المسلح، وإنشاء صندوق لدعم أسر الشهداء.
وأضاف معتصم " الحركة تدعو دولة الإمارات وكل الأشقاء في دول الخليج ودول الجوار الإفريقي والدولي إلى الدخول في شراكات واستثمارات استراتيجية مع السودان الذي يزخر بخيرات وفرص استثمارية لا مثيل لها في المنطقة.
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