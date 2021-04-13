مباحثات بين عضو بمجلس السيادة وسفراء الاتحاد الأوروبي

اجتماع الهادي إدريس وسفراء الاتحادي الأوروبي بالقصر الجمهوري ـ 13 أبريل 2021

الخرطوم 13 أبريل 2021 ـ بحث عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الهادي إدريس مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى الخرطوم، الثلاثاء، تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد وخطط الحكومة للمرحلة المقبلة.

وأثنى إدريس لدى لقائه السفراء الأوروبيين بالقصر الرئاسي، على الدعم الكبير الذي ظل يقدمه الاتحاد الأوروبي للحكومة الانتقالية خلال الفترة الماضية.

وقال نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم السفير دانيل ويس في تصريح صحفي إن اللقاء كان مثمرا وبناءا.

وأضاف أنه نقل لعضو مجلس السيادة تهاني الاتحاد الأوروبي للحكومة الانتقالية على التقدم الذي تحقق في مجالي السلام والاقتصاد عبر اتفاق جوبا لسلام السودان وتوحيد سعر صرف الجنيه السوداني.

وأكد نائب رئيس البعثة أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه للحكومة الانتقالية سياسيا واقتصاديا.

وأشار إلى أن اللقاء تناول استعدادات الحكومة السودانية لمؤتمر باريس القادم الذي سيركز على قضايا السياسة والإغاثة.

وقال إن الاتحاد الأوروبي حث الحكومة على اسراع الخطى لتكوين المجلس التشريعي خلال الأشهر القليلة القادمة.