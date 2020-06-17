مباحثات سودانية إثيوبية في أديس تناقش العلاقات الثنائية وملفات اقليمية

الخرطوم 17 يونيو 2020 –أجرى نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان، محمد حمدان دقلو، الأربعاء، مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، حول ملفات إقليمية ودولية.

حميدتي وصل أديس دون إعلان مسبق.. الأربعاء 17 يونيو 2020

ووصل حميدتي بصورة مفاجئة صباح اليوم، إلى إثيوبيا في أول زيارة رسمية، تستغرق يومين.

وذكر بيان صادر عن مجلس السيادة تلقته "سودان تربيون"، أن حميدتي أجرى، فور وصوله بمطار أديس أبابا، مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي، بحضور وزيري الخارجية والدفاع الإثيوبيين.

وأكد حميدتي، على أهمية تطوير العلاقات بين البلدين، وتوحيد الرؤى حول الملفات الإقليمية والدولية.

ومن المقرر أن يجري حميدتي، الخميس، جلسة مباحثات رسمية، مع آبي أحمد بشأن مسيرة العلاقات الثنائية وملفات إقليمية، لا سيما الخاصة بعمليات السلام في المنطقة.

كما سيلتقي حميدتي عددا من مسؤولي الاتحاد الإفريقي، لمناقشة ملفات السلام، في السودان ودولة جنوب السودان.

كما ذكرت الوكالة الإثيوبية الرسمية للأنباء أن حميدتي، وصل أديس أبابا في زيارة مفاجئة، وأنه سيجري مباحثات مع كبار المسؤولين الإثيوبيين بشأن قضايا مهمة بين البلدين، دون تفاصيل.

ومن المنتظر، بحسب تقارير إعلامية، أن يبحث حميدتي مع المسؤولين في أديس أبابا قضايا ذات اهتمام مشترك، على رأسها الحدود بين البلدين.