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مباحثات سودانية إماراتية تتوج بتوقيع اتفاق لتطوير أداء الحكومة الانتقالية

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وزيرة العمل السودانية برفقة مسؤولين اماراتيين عقب محادثات وتوقيع اتفاق لتطوير أداء الحكومة

الخرطوم 29 أغسطس 2021 - وقع السودان والإمارات، الأحد، مذكرة تفاهم لتعاون مشترك في مجال تطوير الأداء الحكومي، وهو اتفاق من شأنه إصلاح الخدمة المدنية التي تشهد تدهورا مريعا.

ووقع الاتفاق وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر ووزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل الإماراتية عهود الرومي.

وقال مجلس الوزراء، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، إن السودان والإمارات "وقعا مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال تطوير الأداء الحكومي -برنامج التبادل المعرفي".

وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إن الاتفاق سيسهم في "وضع برنامج لمساعدة الحكومة في معالجة الخدمة المدنية باعتبارها واحدًا من أكبر من تحديات الانتقال".

وأشار إلى أن المعالجات تهدف إلى خلق خدمة مدنية محترفة تستطيع القيام بالدور المطلوب منها في تنفيذ الخطط بشكل علمي منهجي.

وجاء توقيع الاتفاق بعد مباحثات مشتركة بين الخرطوم وأبو ظبي، شارك فيها حمدوك.

وأبدى رئيس الوزراء أمله في أن يقوم التعاون الثنائي بين السودان والإمارات على مصلحة الشعبين وعلى أشياء ممكنة التنفيذ بين البلدين، وقال "نحن نطمح لعلاقة استراتيجية قائمة على ذلك".

من جانبه، قال وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف إن مذكرة التعاون "جاءت بعد نقاشات طويلة ومستفيضة بين البلدين".

وتحدث عن أن مجالات التعاون بين الخرطوم وأبو ظبي ستشمل "تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مجال الخدمات والمشروعات الحكومية والتخطيط والتدريب".

بدورها، قالت وزيرة العمل تيسير النوراني إن وزارتها تسعى للوصول إلى طريق لإصلاح جهاز الخدمة المدنية على أسس فعالة، تمهيدًا لتكوين المفوضية القومية لإصلاح الخدمة المدنية.



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