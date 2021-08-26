 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 26 آب (أغسطس) 2021

مباحثات سودانية اوروبية في الخرطوم تناقش أزمة الحدود الشرقية وسد النهضة

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 56.1 كيلوبايت
مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي التقت رئيس الوزراء

الخرطوم 26 أغسطس 2021 - بحثت مسؤولة رفيعة بالاتحاد الأوروبي مع المسؤولين في الخرطوم الخميس، الأزمة الناشب بين السودان واثيوبيا بشأن الحدود الشرقية علاوة على ملف سد النهضة.

ووصلت مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت ويبر إلى الخرطوم، بعد زيارتها لإثيوبيا التي عقدت فيها لقاءات مع رئيستها سهلي ورق زودي ورئيس وزرائها آبي أحمد.

وقال مجلس الوزراء، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الخميس؛ إن "حمدوك بحث مع ويبر الحدود بين السودان وإثيوبيا وسد النهضة".

وتلقى حمدوك تنويرًا من المبعوثة بشأن لقاءاتها مع مسؤولي إثيوبيا التي ناقشت تطورات الأوضاع الداخلية هناك.

وتوترت العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا، بعد أن أعاد الجيش السوداني انتشاره في الحدود الشرقية مستردًا نحو مليوني فدان من المساحات الخصبة كانت قوات ومليشيات إثيوبيا تضع يدها عليها.

وانعكس هذا التوتر على المفاوضات الدائرة بين الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا، حيث لم تتوصل هذه الدول لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وعقدت وزيرة الخارجية مريم الصادق لقاءا مع المبعوثة أنيت ويبر.

وقال وزارة الخارجية إن مريم قدمت شرحًا حول الأوضاع بالمنطقة وعلاقات بلادها مع دول الجوار وجهود في دعم واستقرار المنطقة.

وعبرت مريم عن قلق السودان بشأن الأوضاع في إثيوبيا وجهوده في التوسط بين الأطراف المتقاتلة.

وقالت إن السودان يلعب دورا في الإقليم مستدله باختياره مقراً إقليمياً لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

بدورها، قالت المبعوثة إن الاتحاد الأوروبي يدعم حل النزاع بين الخرطوم وأديس أبابا عبر الحوار.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

هل نجحت محاولات سرقة ثورة ديسمبر؟ 2021-08-26 04:23:50 صلاح شعيب منذ نجاحها في إسقاط نظام الحركة الإسلامية تكثفت المحاولات المستميتة لسرقة الثورة. بدأت المحاولات باستلام أبن عوف السلطة ليوم ونصف، وتلته محاولات حميدتي للاستعانة بالإدارات الأهلية، ولقاء البرهان بجيوب حزبية (...)

السودان ...الانتقال الديموقراطي المتعثر 2021-08-24 07:23:35 بقلم : العبيد أحمد مروح العبيد مروح في الحادي والعشرين من أغسطس/آب 2019 بدأت في السودان مرحلة انتقالية بعد أداء رئيس أول حكومة مدنية القسم عقب الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير. وقد جاء تولي الدكتور عبد الله حمدوك رئاسة (...)

المعارضة ؛ لإنقاذ الثورة أم لإسقاطها (١) 2021-08-22 16:45:12 بقلم : محمد عتيق محمد عتيق أكثر من عامين (هي عمر الفترة الانتقالية حتى الآن) ولا زالت نفس الاعتبارات تواجهك كلما انتقدت أداء الحكومة أو عموم الأوضاع السياسية في البلاد ، نوع من الحرص البالغ على أحوال الانتقال وكأن إصلاحاً (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

تصريح حول الجهود الجارية لترشيح الأستاذ أحمد حسين ادم لمنصب مفوض مفوضية السلام 2021-03-28 05:02:54 التاريخ : 13/ شعبان/1442 هـ الموافق :27 /03/2021 متجمع منظمات المجتمع المدني بالداخل و الخارج تصريح صحفي بناءً علي انتظام منظمات المجتمع المدني في مبادرة ترشيح الأستاذ أحمد حسين لمفوضية السلام وتداعي عدد كبير من (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2021 SudanTribune - All rights reserved.