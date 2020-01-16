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مباحثات سودانية هولندية في الخرطوم تناقش التعاون الثنائي

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الخرطوم 16 يناير 2020- التأمت في الخرطوم الخميس اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين السودان وهولندا في دورتها الثالثة لبحث التعاون المشترك في النواحي السياسية والاقتصادية وغيرها.

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مقر الخارجية السودانية

ورأست الجانب السوداني الوكيل المساعد للشؤون السياسية إلهام ابراهيم محمد بينما قاد الوفد الهولندي نائب الوزير للشؤون السياسية بالخارجية الهولندية ماتيس ڤان ديربلاس.

وأفاد بيان عن وزارة الخارجية أن الاجتماع ناقش الأوضاع الداخلية في كلا البلدين، حيث قدَّمت المسؤولة السودانية شرحاً للتطورات على الصعيد الداخلي والجهود التي تضطلع بها الحكومة الانتقالية في ملف السلام والمساعي المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار، ومعالجة الوضع الاقتصادي.

كما بحث الجانبان القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع في دول الجوار، والدور الفاعل للسودان في محيطه الإقليمي.

وناقش الاجتماع أيضاً العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تطويرها وتأطيرها بالشكل الذي يخدم البلدين، وفقا للبيان.

وأضاف "اتفق الطرفان على أهمية الدور الذي يلعبه السودان في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ومحاربة الإرهاب والجهد الذي يبذله السودان في محاربة هذه الظواهر السالبة، مع الاتفاق على ضرورة دعم السودان في سعيه بالخصوص".

وبشأن التعاون الاقتصادي ابدى الوفد الهولندي استعداد بلاده لتقديم كافة المساعدات الممكنة وفتح باب الاستثمار للقطاعين الخاص والحكومي لاسيما في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والري والتدريب.

يشار الى أن وكيل وزارة الخارجية الصديق عبد العزيز اجتمع بالوفد الهولندي ونقل اليه ترحيب الخرطوم بانضمام امستردام الى مجموعة أصدقاء السودان.

ورأى في الخطوة رغبة جلية واهتمام بالوقوف الى جانب السودان "في هذه المرحلة العصيبة من تاريخه".



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