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مباحثات عسكرية بين السودان واثيوبيا تناقش تأمين الحدود المشتركة

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الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان السودانية

الخرطوم 11 أبريل 2020- اتفق السودان واثيوبيا في أعقاب جلسة محادثات عسكرية التأمت بالخرطوم على التنسيق المشترك لضبط الحدود وحمايتها من الجرائم العابرة.

ووصل الخرطوم الجمعة رئيس هيئة الأركان الاثيوبي الفريق أول ركن ادم محمد برفقة عدد من كبار القادة العسكريين وأجرى محادثات مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، كما اجتمع الى رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك.

وتجئ هذه اللقاءات بعد يومين من توترات أمنية على الحدود بين البلدين دفعت بالبرهان ورئيس المخابرات ومسؤولي الجيش لزيارة الحدود الشرقية عند منطقة دوكة حيث جرى نشر عشرات من القوات السودانية بعد أنباء عن حشود عسكرية اثيوبية قبالة الحدود.

وأعلن البرهان من هناك أن القوات المسلحة "لن تتراجع عن حماية حدود البلاد كما انها لن تسمح بالتعدي على الأراضي السودانية".

والخميس قال رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد إنه تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان واتفقا على تجاوز التحديات المشتركة.

ومساء الجمعة احتضنت وزارة الدفاع بالخرطوم جلسة محادثات عسكرية بين البلدين حيث رأس الجانب السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الاركان بينما رأس الأثيوبي رئيس الاركان.

وتناولت المباحثات "تعزيز العلاقات الثنائية واحكام التنسيق في الملفات الأمنية والعسكرية ذات الصلة بالحدود".

وقال الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين في تصريحات صحفية إن الجانبين تناولا " ضبط الحدود ومحاربة الجرائم العابرة لها وتوصلا الى تفاهم كامل ومستديم لتأمين الحدود المشتركة".

وأشاد الحسين بمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين مشيرا الى أن زيارة الوفد الإثيوبي برئاسة رئيس الاركان ناقشت مجمل العلاقات خاصة في جوانبها العسكرية والأمنية.

كما أكد رئيس الاركان الاثيوبي أزلية العلاقات بين السودان واثيوبيا معربا عن سعي بلاده لاستدامة علاقات جيدة مع السودان.

وأضاف أن زيارته للبلاد بحثت تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين في المجالات العسكرية والأمنية وناقشت سبل تنسيق الجهود المشتركة لحل كافة المشاكل والمعوقات التي تطرأ في الحدود.

وأبان أن الطرفين توصلا في المباحثات الى توافق شامل في مجمل القضايا مبينا أن ذلك سيسهم في توطيد العلاقات الثنائية.

واوضح رئيس الاركان الاثيوبي أن الطرفين توصلا ايضا الى نتائج ايجابية فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بملف الحدود منوها الى تطرق الطرفان الى جائحة كرونا وكيفية التنسيق المشترك لمكافحتها وحماية الحدود.

وفي 30 مارس الماضي أعاد الجيش السوداني، انتشاره بعد غياب استمر لنحو 25 عاماُ في منطقة “الفشقة الصغرى” الحدودية مع اثيوبيا والمتنازع عليها بين البلدين والتي تشهد توترات من وقت لآخر جراء نشاط عصابات في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني، العميد ركن عامر محمد الحسن، إن نشر القوات الذي تم مؤخراً في المنطقة يعود لحفظ الأمن ويقع ايضاً ضمن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة السودان في مجابهة جائحة فايروس كورونا المستجد.

واضاف الحسن، في تصريح صحفي "نشر القوات أيضا لتأمين المنطقة من النزاعات التي تحدث بين المزارعين عند بداية التحضير للموسم الزراعي".



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