مباحثات عسكرية بين السودان ومصر تبحث التعاون الأمني المشترك

الخرطوم 31 أكتوبر 2020- التأمت في الخرطوم السبت محادثات عسكرية رفيعة المستوى بين المسؤولين الأمنيين بكل من السودان ومصر التي بعثت رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمد فريد وقادة الأفرع الرئيسية ورؤساء الهيئات ومديري الإدارات التخصصية.
- رئيس هيئة الأركان استقبل نظيره المصري بالخرطوم .. السبت 31 أكتوبر 2020
وكان فى استقبال الوفد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان بالقوات المسلحة.
ونافشت المحادثات "التعاون الامنى والعسكري وتنسيق الجهود بين القوات المسلحة بالبلدين فى العديد من المجالات".
ووصف رئيس هيئة الأركان السودانية زيارة الوفد المصري بالمهمة وقال إنها تأتي في التوقيت المناسب مشيرا إلي روابط التاريخ والجغرافيا بين السودان ومصر علاوة علي العلاقات المتجذرة بين الشعبين والجيشين.
من جانبه أشار الفريق محمد فريد حجازي إلى الإرادة السياسية المتوفرة لدى قيادة البلدين والتي تمثل محفزا للتفاكر حول كافة القضايا والوصول لرؤى مشتركة تعبرعن مصالح البلدين وشعبيهما ببعدها الإستراتيجي في ظل الأوضاع الإقليمية التي تتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك.
وأضاف"نحن على قناعة أن علاقات التعاون العسكري ستدفع بتطوير العلاقات في كافة المجالات"
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