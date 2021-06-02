مبعوث أميركي يزور كينيا ودول خليجية لحل أزمة سد النهضة

المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان ـ وكالات

الخرطوم 2 يونيو 2021 ـ بدأ المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان جولة تشمل كل من قطر والسعودية والإمارات وكينيا، تستمر حتى الأحد القادم، وتتركز حول سد النهضة واستقرار القرن الأفريقي.

وتطالب الخرطوم باتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة قبل شروع إثيوبيا في الملء الثاني في يوليو القادم.

وبحسب مكتب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأميركية فإن فليتمان يبدأ جولته إلى قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وكينيا في الفترة من 31 مايو وحتى 6 يونيو.

وأشار بيان صحفي الى أن المبعوث الخاص سيلتقي كبار المسؤولين في الدول الأربع لمناقشة سبل التعاون لدعم الاستقرار والازدهار في منطقة القرن الأفريقي "بما في ذلك حل للنزاع على سد النهضة الإثيوبي الكبير تقبله كافة الأطراف".

وفي السابع من مايو الفائت وصل الخرطوم، جيفري فيلتمان في زيارة رسمية استغرقت يومين، اجرى خلالها مباحثات حول أزمة سد النهضة والتوترات الحدودية بين السودان وأثيوبيا.

وطبقا لمسؤول رفيع في زارة الري والموارد المائية بالسودان فإن الزيارة السابقة للمسؤول الأميركي تلمست رؤى الدول الثلاث "السودان ومصر وإثيوبيا" تمهيدا لصياغة مبادرة لحل الخلاف.

وقال المسؤول لسودان تربيون "ننتظر عودة المبعوث الأميركي في جولة ثانية والاستماع لرؤيته في حل قضية سد النهضة".

وشملت جولة المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي الشهر الماضي مصر وإريتريا وإثيوبيا والسودان لبحث تسوية سلمية في المنطقة.

وبدأت إثيوبيا في تعلية الممر الأوسط لسد النهضة، الذي سيمنع وصول المياه إلى السودان قبل أن تصل على مستوى بحيرة السد، وهو ما يعني شروعها الفعلي في عملية الملء الثاني.

ويقول السودان إن عملية الملء الثاني تُشكل ضررا على منشآته الحيوية وتهدد حياة 20 مليون مواطن يقيمون على ضفاف النيل الأزرق المقام عليه السد.