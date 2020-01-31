واشنطن تسمي مبعوثا جديدا لجنوب السودان

الخرطوم 31 يناير 2020م - أعلنت الخارجية الأميركية، الجمعة، تعيين دبليو ستيوارت سيمينغتون، مبعوثاُ خاصاُ لجنوب السودان.
- السفير ستيوارت سيمينغتون
وبحسب تعميم إعلامي صادر عن مكتب المتحدث باسم خارجية واشنطون، تلقت (سودان تربيون) نسخة منه، سيقود المبعوث الخاص سيمينغتون الجهود الاميركية لدعم عملية السلام والتحول السياسي في جنوب السودان.
والمبعوث الخاص سيمينغتون هو سفير متقاعد عمل سابقًا كرئيس لبعثة بلاده في نيجيريا في الفترة من عام 2016 حتى العام 2019.
كما قاد طاقم دبلوماسيي الولايات المتحدة في العاصمة الرواندية، كيجالي، وذلك في الفترة من 2008 حتى العام 2011.
كما تسنم سدة قيادة طاقم خارجية واشنطون في جيبوتي في العام 2006 حتى عام 2008.
وعمل سيمينغتون أيضا كممثل خاص للولايات المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى خلال الفترة 2014-2016.
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