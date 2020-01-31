مبعوث خاص من البرهان يسلم رسالة الى الرئيس التشادي

الخرطوم 31 يناير 2020- سلم مبعوث رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الجمعة الرئيس التشادي إدريس ديبي رسالة خطية من عبد الفتاح البرهان، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل ترقيتها وتطويرها في كافة المجالات.

عمر مانيس التقى الرئيس ديبي في انجمينا وسلمه رسالة من البرهان ..الجمعة 31 يناير 2020 (سونا)

وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر مانيس عقب لقائه الرئيس دبي، بالقصر الرئاسي بانجمينا، إنه نقل شكر وتقدير القيادة السودانية والشعب السوداني للجهود الكبيرة والمتواصلة للرئيس دبي في دعم عملية السلام في السودان.

واضاف بحسب وكالة السودان للأنباء أن الرئيس دبي اكد ان المساعدة والمؤازرة تمثل ديدن الاشقاء، وان تحقيق السلام في السودان هو تحقيق للسلام في تشاد .

واوضح مبعوث رئيس مجلس السيادة، ان الرئيس التشادي أعلن رعايته لمؤتمر المناطق الحدودية لتحقيق السلام بين المجتمعات القبلية على طول الشريط الحدودي، دعما لمسيرة السلام والمفاوضات الجارية الآن في جوبا.