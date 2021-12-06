مبعوث فرنسي يؤكد لحمدوك دعم باريس للتحول الديمقراطي في السودان

ماكرون يتوسط البرهان وحمدوك في افتتاح جلسات مؤتمر باريس ..الإثنين 17 مايو 2021

الخرطوم 6 ديسمبر 2021- اجرى المبعوث الفرنسي الخاص للقرن الأفريقي محادثات مع رئيس مجلس الوزراء السوداني ناقشت التطورات الأخيرة في البلاد.

ووصل فريدريك كلافير، إلى الخرطوم لتأكيد دعم فرنسا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسودانيين في إنجاز عملية التحول الديمقراطي حسبما أفاد بيان لمجلس الوزراء السوداني.

وأوضح أن اللقاء بحث دعم عملية الانتقال والتحول الديمقراطي بالبلاد، وناقش العديد من القضايا الخاصة بدعم التحول الديمقراطي واستكمال مؤسسات الفترة الانتقالية بداية بتشكيل الحكومة، والمفوضيات والمجلس التشريعي وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة تعبِّر عن الإرادة الحقيقية للشعب السوداني.

وتناول اللقاء كذلك ضرورة استمرار الدفع بأجندة الإصلاح الشامل تجاه صناعة مؤسسات ديمقراطية مستقرة وفعّالة، وتطبيق بروتوكول الترتيبات الأمنية.

كما أشار إلى أهمية العمل باستكمال المرحلة الثانية من عملية السلام مع حركة جيش تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور والحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.

كما عبّر المبعوث الفرنسي عن استعداد فرنسا للعب دور إيجابي في استئناف علاقات التعاون الاقتصادي بين السودان والاتحاد الأوروبي.