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مبعوث قطري يلتقي (حميدتي) في جوبا ويناقشان عملية السلام السودانية

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حميدتي التقى الوفد القطري برئاسة مطلق القحطاني ..السبت 23 أغسطس 2020

الخرطوم 22 أغسطس 2020 - بحث رئيس وفد الحكومة السودانية لمفاوضات السلام محمد حمدان دقلو "حميدتي"، السبت، سير عملية مفاوضات السلام، مع المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة وتسوية المنازعات، مطلق القحطاني.

ووصل الوفد القطري الى جوبا السبت في زيارة هي الثانية من نوعها خلال شهر، حيث سبق أن اجتمع القحطاني قبل أقل من 4 أسابيع بقادة الحركات التي تفاوضها الحكومة السودانية تحت وساطة جنوب السودان.

وحضر اللقاء بين حميدتي والقحطاني، مستشار الرئيس سلفا كير للشؤون الأمنية، ورئيس فريق الوساطة لمفاوضات السلام السودانية، توت قلواك.

وتناول اللقاء بحسب تصريح عن إعلام مجلس السيادة سير عملية مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية، والحركات المسلحة، كما تطرق الاجتماع أيضا إلى اتفاقية الدوحة لسلام دارفور.

ورعت قطر، في 14 يوليو 2011، اتفاق سلام في دارفور وقعت عليه الحكومة مع بعض الحركات المسلحة التي انضوت تحت لواء "التحرير والعدالة"، بينما رفضته حركات التمرد الرئيسية.

وكان من المتوقع، التوصل إلى اتفاق سلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة السودانية في أغسطس 2019، إلا أن ذلك تأجل عدة مرات جراء تعثر المفاوضات.

ومن جديد حددت الوساطة 28 أغسطس الجاري، موعدا لتوقيع اتفاق السلام بالأحرف الأولى بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة.

وإحلال السلام هو أحد أبرز الملفات الملحة في مرحلة انتقالية بدأت بالسودان، في 21 أغسطس الماضي، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.



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