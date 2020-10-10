 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 10 تشرين الأول (أكتوبر) 2020

مجلس الأمن الدولي يدعو للتنفيذ العاجل لاتفاق سلام السودان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation
JPEG - 53.6 كيلوبايت
مناوي وجبريل يحتفيان بالسلام

الخرطوم 10 أكتوبر 2020 - دعا مجلس الأمن الدولي، الأطراف المعنية بالسودان على التنفيذ العاجل لاتفاق "سلام السودان" الموقع بصورته النهائية في 3 أكتوبر الجاري.

ودعا المجلس في بيان، "الذين لم ينضموا بعد إلى عملية السلام مع حكومة السودان، إلى القيام بذلك على الفور، وبشكل بناء دون شروط مسبقة، من أجل الانتهاء العاجل من المفاوضات بشأن اتفاق سلام شامل".

وأعرب المجلس عن التضامن مع شعب السودان، وأكد استعداده لدعم السودان خلال الفترة الانتقالية، و التزامه القوي بسيادة السودان واستقلاله، وسلامة أراضيه، ووحدته الوطنية.

وشجع البيان الموقعين على اتفاق السلام على البدء بسرعة في عملية التنفيذ، ولا سيما الأحكام الرئيسة للاتفاق المتعلقة بالترتيبات الأمنية، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع.

وغاب عن توقيع اتفاق السلام في جوبا، حركتي "تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، التي تقاتل في دارفور وترفض أي تفاوض مع الحكومة، والحركة الشعبية – شمال- بقيادة عبد العزيز الحلو،التي تتمسك بفصل الدين عن الدولة وتحديد مصير ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان في التفاوض.

ومن دون هاتين الحركتين سيظل السلام منقوصا، لذا تسعى أطراف إقليمية ودولية إلى إلحقاهما باتفاق السلام، على رأسها الولايات المتحدة وفرنسا، التي يقيم فيها نور.

ويعد إحلال السلام في السودان أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبدالله حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش في أبريل 2019، عمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.



GOOGLE POWERED


The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

اتفاق سلام جوبا وحل النزاعات 2020-10-10 18:31:04 ياسر عرمان (1) اتفاقية سلام جوبا من انتاج ثورة ديسمبر المجيدة وتضحيات شعبنا على مدى ثلاثين عاما، ومن المستحيل الوصول إلى مثل هذا الاتفاق دون ثورة ديسمبر. كما إن اتفاقية السلام هي أكبر انجازات الفترة الإنتقالية حتي الآن. (...)

حول قرار إنهاء ولاية الخبير المستقل لحقوق الإنسان فى السودان 2020-10-08 05:59:12 فيصل الباقر faisal.elbagir@gmail.com سيذكر ويُسجّل التاريخ السودانى الحديث، اليوم السادس من أكتوبر من عام 2020، بأنّه اليوم المشهود الذى أنهى فيه مجلس حقوق الإنسان، بجنيف، فى دورته الخامسة والأربعين (45) ( 14 سبتمبر- (...)

58 عاماً في ضيافة الأرض وحب النّاس 2020-10-06 05:34:02 ياسر عرمان اليوم 5 أكتوبر 2020 عيد ميلادي ال(58) يأتي بطعم السّلام وحُب النّاس والوطن؛ ولم أزلْ طفلاً عند أمي وأبي. اليوم أستعيد ذكريات الأمس والاوقات القديمة بجمالها ونزقها صعوداً وهبوطاً، نجاحاتٍ واخفاقات وخيبات، ولا (...)


المزيد


أخر التحاليل

قضايا المرأة السودانية في الفترة الِأنتقالية جزرٌ نائيةٌ وقواربْ من ورقٍ !!!

2020-06-26 21:57:39 زينب عباس بدوي* مقدمة: تمضي الفترة الإنتقالية نحو طي عامها الأول في لجّةَ تحديات عالية المستوي ،وتنهض في مقدمة هذه التحديات مقدرة الفترة الإنتقالية علي وضع حجر أساس ورمي مدماك حي لمشروع تغيير يستهدف تعزيز كرامة الإنسان (...)

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.