مجلس الأمن الدولي يدعو للتنفيذ العاجل لاتفاق سلام السودان

مناوي وجبريل يحتفيان بالسلام

الخرطوم 10 أكتوبر 2020 - دعا مجلس الأمن الدولي، الأطراف المعنية بالسودان على التنفيذ العاجل لاتفاق "سلام السودان" الموقع بصورته النهائية في 3 أكتوبر الجاري.

ودعا المجلس في بيان، "الذين لم ينضموا بعد إلى عملية السلام مع حكومة السودان، إلى القيام بذلك على الفور، وبشكل بناء دون شروط مسبقة، من أجل الانتهاء العاجل من المفاوضات بشأن اتفاق سلام شامل".

وأعرب المجلس عن التضامن مع شعب السودان، وأكد استعداده لدعم السودان خلال الفترة الانتقالية، و التزامه القوي بسيادة السودان واستقلاله، وسلامة أراضيه، ووحدته الوطنية.

وشجع البيان الموقعين على اتفاق السلام على البدء بسرعة في عملية التنفيذ، ولا سيما الأحكام الرئيسة للاتفاق المتعلقة بالترتيبات الأمنية، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع.

وغاب عن توقيع اتفاق السلام في جوبا، حركتي "تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، التي تقاتل في دارفور وترفض أي تفاوض مع الحكومة، والحركة الشعبية – شمال- بقيادة عبد العزيز الحلو،التي تتمسك بفصل الدين عن الدولة وتحديد مصير ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان في التفاوض.

ومن دون هاتين الحركتين سيظل السلام منقوصا، لذا تسعى أطراف إقليمية ودولية إلى إلحقاهما باتفاق السلام، على رأسها الولايات المتحدة وفرنسا، التي يقيم فيها نور.

ويعد إحلال السلام في السودان أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبدالله حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش في أبريل 2019، عمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.