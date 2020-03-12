مجلس الأمن الدولي يشجب محاولة إغتيال رئيس الوزراء السوداني

الخرطوم 12 مارس 2020 – أدان مجلس الأمن الخميس، المحاولة "الإرهابية" التي استهدفت موكب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ووصفها بغير المقبولة.

مجلس الأمن - أرشيف

ودعا المجلس في بيان الخميس السُلطات الحكومية لمحاسبة منفذي العملية الإرهابية، التي وقعت الاثنين الماضي وأعلن دعمه لجهود رئيس الوزراء السوداني الرامية لإنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق التحول الديمقراطي في بلاده.

وتسلم حمدوك منصبه في أغسطس الفائت، بعد توصل قادة الجيش وقوى الحرية والتغيير إلى اتفاق سياسي، قضى بتقاسمهما السُلطة لفترة انتقالية مدتها 39 شهرًا.

وقال البيان، "يدعم المجلس مساعي عبد الله حمدوك لإنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق التحول الديمقراطي".

وتحدثت صحف محلية، الثلاثاء، عن توقيف السُلطات الأمنية مصري وسوري يُشتبه تورطهم في العملية في وقت تلاحق آخرين.

وباشر 3 خبراء من مكتب التحقيقات الفدرالية (FBI) الخميس مهامهم بالخرطوم لمساعدة السلطات السودانية في تفكيك لغز العملية.

وأظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون مسح الخبراء الأميركيين لموقع الحادث ومعاينة المنطقة المحيطة بحثا عن أي ادلة يمكن أن تقود لهوية المنفذين.