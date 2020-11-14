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مجلس الأمن الدولي يمدد مهام قوة حفظ السلام في (أبيي)

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مجندات في قوة (يونيسفا) يلاعبون أطفال من المسيرية في ابيي يوم 6 مارس 2019 (صورة من البعثة)

الخرطوم 14 نوفمبر 2020 - مدد مجلس الأمن الدولي تفويض قوة حفظ السلام في منطقة أبيي المتنازع عليها لستة أشهر إضافية حتى 15 مايو 2021.

ووفقًا لبيان صادر عن الأمم المتحدة الخميس، فإن القرار 2550، الذي حصد دعمًا من كافة أعضاء المجلس الخمسة عشر، فإن المجلس قرر أيضًا تمديد تعديل تفويض بعثة حفظ السلام حتى 15 مايو 2021.

وأجرى مجلس الأمن تعديلاً على تفويض قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (UNISFA) لأول مرة في ديسمبر 2011 لإضافة مهام دعم الآلية المشتركة للتحقق من الحدود والمراقبة في السودان وجنوب السودان الذي استقل في العام 2011.

وتقرر أن تحافظ قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي على الحد الأقصى المسموح به للقوات عند 3550 فردًا، حتى 15 مايو 2021، بالإضافة إلى قرار بالحفاظ على الحد الأقصى المصرح به للشرطة عند 640 فردًا من أفراد الشرطة، بما في ذلك 148 ضابط شرطة منفردة وثلاث وحدات شرطة متنوعة.

وشجع المجلس في منطوق قراره حكومتي السودان وجنوب السودان على مواصلة تسهيل نشر خدمة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (UNMAS) لضمان حرية الحركة.

كما حث بقوة جميع الأطراف على وقف جميع أشكال العنف وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات القانون الدولي الأخرى، المرتكبة ضد المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وتقديم مرتكبي مثل هذه التجاوزات أو الانتهاكات للعدالة.

استجاب مجلس الأمن، بقراره 1990 المؤرخ 27 يونيو 2011، للحالة العاجلة في منطقة أبيي بالسودان بإنشاء قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي. وأعرب مجلس الأمن عن قلقه العميق إزاء أعمال العنف وتصاعد التوترات وتشريد السكان.



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