مجلس الأمن والدفاع يوافق على تمديد إغلاق الخرطوم لأسبوعين

الخرطوم 18 مايو 2020- قررت الحكومة السودانية ممثلة في مجلس الأمن والدفاع المشترك الاثنين تمديد الحظر الشامل المفروض على الخرطوم لأسبوعين استجابة لتوصية رفعتها لجنة الطوارئ الصحية إثر تزايد حالات الإصابة بـ"كورونا".

وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح

وقال وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، في تصريح صحفي إن قرار تمديد الحظر اتخذ بعد اجتماعات مكثفة للجنة الطوارئ الصحية، ومناقشة التقارير المُتخصِّصة عن الوضع الصحي.

وأشار إلى أن اللجنة راجعت الموقف الصحي بالبلاد ومدى فاعلية الإجراءات الاحترازية التي وُضعت، لافتا الى أن المراجعة أثبتت فاعلية الحظر الذي تم، ومساهمته في الحد من انتشار الفايروس.

وشرحت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في بيان الأسباب الموضوعية لتمديد الحظر بولاية الخرطوم لمدة أسبوعين اعتباراً من 19 مايو الجاري.

وأوضحت أن ظروف عيد الفطر المبارك، ربما شكلت فرصة لتجاوز الاشتراطات الصحية الضرورية للحد من انتشار الوباء لدي بعض المواطنين، ومع ظروف الجائحة يبقى من الضروري عدم المساعدة فيما يضر المجتمع ويعرضه للمخاطر، برغم أن العيد وفقا للبيان يمثل مناسبة "دينية عزيزة".

وأضاف البيان" وافق مجلس الأمن والدفاع على توصية اللجنة العليا للطوارئ الصحية بتمديد الحظر المطبق بولاية الخرطوم، لأسبوعين آخرين ابتداء من يوم الثلاثاء 19 مايو 2020 مع التأكيد على عدم حركة المواصلات الداخلية، وعدم حركة مركبات نقل الركاب من وإلى ولاية الخرطوم".