مجلس البجا يتمسك بالتصعيد ويلوح بإعادة إغلاق الشرق

محتجون من البجا يغلقون الطريق القومي عند جبيت ـ 17 سبتمبر 2021

الخرطوم 3 ديسمبر 2021- أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة في شرق السودان، الجمعة، إنه سيعلن خلال الساعات المقبلة جدولا تصعيديا للاحتجاج على تجاهل مطالب وضعت على طاولة مجلس السيادة على رأسها تعليق مسار الشرق في اتفاق جوبا للسلام.

وأغلق مؤيدون للبجا موانئ وطرق حيوية رابطة بين الخرطوم وبور تسودان تعطلت معها حركة الصادر والوارد ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع,

وكان أمين الإعلام بالمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، عثمان كلوج، أعلن في 28 نوفمبر، أن العد التنازلي بدأ لإغلاق شرق السودان، حسب الاتفاق الذي تم بين المجلس والحكومة السودانية، وأن الطريق القومي والموانئ البحرية سيكونان مغلقين بدءاً من 4 ديسمبر.

وحذر شركات الملاحة، واتحاد أصحاب العمل، واتحاد غرف النقل السودانية، والموردين، وأصحاب الصادرات، وشركات التعدين، من تبعات القرار.

وفي 26 نوفمبر، هدد المجلس بالعودة إلى الاعتصام إذا لم يُلغَ “مسار الشرق” من اتفاقية جوبا للسلام التي وقعتها الحكومة مع حركات مسلحة في أكتوبر 2020.

وبدأت أزمة مسار الشرق بعد توقيع اتفاقية جوبا، إذ رفضت بعض مكوّنات الإقليم الاتفاقية كاملة، وطالبت بإلغاء مسار التفاوض الخاص بإقليم شرق السودان.

ويقول أطراف في عملية السلام إن إلغاء أي من المسارات في اتفاق السلام سيلقي بظلال سالبه على مجمل الاتفاق وربما يلغيه أيضا.

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