مجلس البجا يعتزم التصعيد مجددا حال تجاهل التجاوب مع مطالبه

محتجون من البجا يغلقون الطريق القومي عند جبيت ـ 17 سبتمبر 2021

الخرطوم 26 نوفمبر 2021- لوح المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، الجمعة بالعودة إلى عمليات الإغلاق والاعتصام في شرق البلاد ما لم تتجاوب السلطة مع مطالبهم المرفوعة منذ أكثر من شهرين.

وكان المجلس الأعلى قرر الشهر الماضي انهاء إغلاق الميناء والطرق القومية لمدة شهر لإتاحة السانحة أمام المسؤولين لمعالجة تحفظات المجلس ومطالبه.

ويطالب المجلس الأعلى لنظارات البحا بإلغاء مسار شرق السودان المضمن في اتفاق السلام بجوبا وإعلان المنبر التفاوضي.

وكون مجلس السيادة في اجتماعه المنعقد يوم الخميس لجنة برئاسة نائب الرئيس محمد حمدان دقلو وعضوية كل من الطاهر حجر أبو بكر و أبو القاسم برطم وعبد الباقي عبد القادر لبحث الحلول اللازمة لملف الشرق.

وبحسب تصريح عن المجلس فإن قياداته ظلت مرابطة في المركز لأكثر من 20 يوم وتواصلت مع كافة الجهات الرسمية للدولة ممثلة في رئيس مجلس السيادة ونائبه ولفيف من القيادات السياسية والحزبية.

وأشار إلى أنهم متمسكين بقضية شرق السودان العادلة والمعروفة الممثلة في إلغاء المسار وعقد المنبر التفاوضي ، تنفيذاً لمقررات مؤتمر سنكات. وإنهم رفضوا المشاركة في المحاصصات السياسية والمكاسب الآنية.

وأكد البيان التمسك بالفترة الزمنية المحددة لحل الأزمة والتي تنقضي في الرابع من الشهر المقبل.

وأضاف " اذا استمر الحال بهذه الطريقة سيكون خيار المضي قدماً في التعبير السلمي والعودة لمربع التتريس والاعتصام عند انتهاء الفترة المحددة لذلك" .