 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 1 حزيران (يونيو) 2020

(السلم الأفريقي) يطالب مجلس الأمن التمديد لـ(يوناميد) حتى نهاية 2020

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 1 يونيو 2020 - طلب مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي من مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية يوناميد حتى 31 ديسمبر المقبل ودعا في ذات الوقت إلى الفصل بين مهام حفظ السلام في دارفور وعملية التحول الديمقراطي في السودان.

JPEG - 14.9 كيلوبايت
مدرعة لـ(يوناميد) في بلدة (قولو) ..صورة من صفحة السفارة البريطانية على فيس بوك

وقرر مجلس الأمن يوم الجمعة 29 مايو الماضي، تأجيل قراره بشأن سحب القوات حتى 3 يونيو بهدف إجراء مزيد من المشاورات حول انسحاب يوناميد وبعثة الدعم السياسي التي طلبتها الحكومة السودانية.

وأعربت بعض الدول الغربية عن قلقها بشأن حماية المدنيين في دارفور بعد تجدد الهجمات والاشتباكات القبلية منذ نهاية العام الماضي واقترحوا إضافة وحدات الشرطة إلى بعثة الدعم السياسي الجديدة التي طلبها الحكومة السودانية.

وناشد مجلس السلم الافريقي في اجتماع عقده في 21 مايو " مجلس الأمن دراسة الوضع في السودان بشكل منفصل عن ولاية العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) وضمان أن تكون البعثة الجديدة التي سيتم نشرها في السودان تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة".

كما دعا إلى احترام سيادة السودان والأولويات التي حددها رئيس الوزراء السوداني في رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 27 فبراير 2020 والتي ترفض نشر قوات دولية في البلاد.

وطلب المجلس كذلك تمديد ولاية العملية المختلطة حتى نهاية العام لأن عمليات الإجلاء تأخرت بسبب الأوضاع التي خلفها تفشي الفايروس التاجي وإغلاق المطارات والموانئ.

وقال مجلس السلام والأمن الافريقي: "يقرر تمديد تفويض يوناميد، كما هو وارد في قرار مجلس الأمن 2495 (2019)، حتى 31 ديسمبر 2020 نتيجة لتأثير جائحة كوفيد 19 على حركة قوات يوناميد".

يشار إلى ان قوات اليوناميد يجب ان تغادر دارفور بحلول 31 اكتوبر 2020.

وفيما يتعلق بمحادثات السلام في جوبا، شجع المجلس الأطراف السودانية على إظهار التزام حقيقي بالسعي إلى سلام دائم.

وفي السياق ذاته، دعا المجلس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى تكثيف دعمها لعملية السلام في جوبا وضمان توفير الدعم السياسي الكافي.

كما أشاد المجلس للمرة الأولى بالدور الذي تلعبه المرأة السودانية في الثورة السودانية، ودعا الحكومة إلى ضمان "حقوق المرأة والمشاركة المتساوية في عمليات صنع القرار في الهيئات الانتقالية".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الاعتداءات الإثيوبية الأخيرة علي الفشقة: الحقائق والحلول 2020-06-01 18:13:48 بقلم : تاج الدين بشير نيام ندين وبشدة الاعتداء علي حدودنا الشرقية تحديدا في منطقة ( الفشقة) والتي تعتبر من اخصب المناطق. و نقف في خندق واحد مع قواتنا المسلحة وقوات الدعم السريع وكافة المنظومة الأمنية في السودان. وأود في (...)

الحدود السودانية – الإثيوبية في سياق تاريخي (1) 2020-06-01 12:00:27 دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه ftaha39@gmail.com * في 15 أبريل 1891 بعث الأمبراطور منليك الثاني تعميماً إلى رؤساء الدول الأوربية حدد فيه الحدود الفعلية لامبراطوريته وأيضاً ما اعتبره منطقة نفوذه. ورد في التعميم أن الحدود (...)

هل يستحيل تكرار التجربة ؟ 2020-06-01 00:47:57 بقلم : محمد عتيق أعجب لسوء الحظ أن يكون هكذا محيطاً بنا من كل جانب ، في السياسة والمفاهيم ، والأحداث والمستجدات ، في الجوار والاقليم والعالم .. حتى جائحة كرونا وجدتنا شعباً ذو سلوك عشوائي متخلف ، أغلب المثقفين والمفكرين (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2020 SudanTribune - All rights reserved.