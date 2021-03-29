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مجلس السلم والأمن الأفريقي يزور الخرطوم ودارفور

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الخرطوم 29 مارس 2021 ـ يزور أعضاء مجلس السلم والأمن الأفريقي، السودان غدا الثلاثاء، ويعقدون خلال الزيارة لقاءات مع قوى سياسية ومنظمات مجتمع، كما سيطوف الأعضاء على معسكرات النازحين في إقليم دارفور.

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نازحون من جبل مرة في سورتوني بولاية شمال دارفور (صورة من يوناميد)

ويضم الوفد، إضافة إلى أعضاء مجلس السلم والأمن، رئيس مفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن التابعة للاتحاد الأفريقي. وتدوم زيارة الوفد ثلاثة أيام تبدأ غدا الأربعاء وتنتهي الخميس المقبل.

وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، الإثنين، عن ترحيبها بزيارة الوفد، وفقا لبيان صادر عنها.
وقال البيان، الذي تلقته سودان تربيون: "إن الوفد سيلتقي القيادات السياسية وقيادة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، كما سيزور ولاية شمال دارفور ويلتقي بولاة ولايات دارفور وسيزور مقر بعثة يوناميد ومعسكرات النازحين".

وأشارت إلى أن الزيارة تهدف للوقوف على تطورات الأوضاع في البلاد، وللتعبير عن دعم حكومة الانتقال.

وأفاد البيان بأن زيارة وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي "تكتسب أهميتها في ظل تطورات ملف السلام ورفع اسم السودان من قائمة الإرهاب وتنفيذ الإصلاح الاقتصادي وتهيئة البيئة السياسية للانتقال الديمقراطي".

وأشادت وزارة الخارجية بالتعاون المثمر بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لضمان عملية انتقال تدريجي وآمن وسلس لبعثة يوناميد، والتنسيق لنجاح بعثة يونيتامس.

وأشارت إلى أن التعاون "يهيء الظروف المواتية لعملية انتقال ناجحة من مرحلة حفظ السلام إلى مرحلة بناء السلام الذي يعتبر أحد أهم ركائز عملية الانتقال الناجح للحكم الديمقراطي".

وأنهى مجلس الأمن الدولي تفويض بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد"، بنهاية الفائت العام وهي بعثة كانت تعمل في إقليم دارفور تحت الفصل السابع الذي يتيح استخدام القوة لحماية المدنيين.

واستجاب مجلس الأمن الدولي لطلب السودان الخاص بإنشاء بعثة سياسية تحت الفصل السادس لتعمل في مجال بناء السلام وحشد الموارد الاقتصادية والإنمائية وإصلاح مؤسسات الدولة. وبدأ نشاط بعثة "يونتيامس" في الأول من يناير الفائت.



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