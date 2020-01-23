مجلس السيادة يؤجل التقرير بشأن (الطوارئ) لمزيد من المشاورات

الخرطوم 23 يناير 2020 -أعلن مجلس السيادة السوداني، الخميس، إرجاء اتخاذ قرار بشأن تمديد حالة الطوارئ في البلاد لإجراء مزيد من المشاورات.
- المتحدث باسم مجلس السيادة محمد الفكي سليمان
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، محمد الفكي سليمان في تصريحات صحفية، إن "اجتماع مجلس السيادة أرجأ اتخاذ القرار بتمديد الطوارئ في كافة أنحاء البلاد إلى مزيد من المشاورات".
وأوضح أن المجلس فوض رئيس مجلس السيادة للحديث مع رئيس الوزراء، لتلقي المزيد من التقارير حتى اتخاذ قرار واضح حول تمديد حالة الطوارئ في البلاد.
وقال الفكي، الأربعاء، إن مجلس السيادة رفض طلبا لرئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، لتمديد حالة الطوارئ في البلاد.
ومدد مجلس السيادة، في 10 أكتوبر الماضي، الطوارئ في جميع مناطق السودان، لمدة ثلاثة أشهر.
ومع تصاعد الاحتجاجات الشعبية المناهضة له، فرض عمر البشير حالة الطوارئ، في 22 فبراير الماضي، قبل أن تعزله قيادة الجيش من الرئاسة في 11 أبريل الماضي.
وبعد عزل البشير، مدد المجلس العسكري الانتقالي، في 11 يوليو الماضي، الطوارئ ثلاثة أشهر، قبل يمددها المجلس الانتقالي بدوره.
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