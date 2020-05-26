مجلس السيادة يؤكد التزام الحكومة ببسط هيبة الدولة والحفاظ على الأمن في دارفور

الخرطوم 26 مايو 2020 – أكد عضو مجلس السيادة، محمد حسن التعايشي، الثلاثاء، التزام الحكومة ببسط هيبة الدولة والمحافظة على أمن المواطنين وممتلكاتهم.

التعايشي

ووجه التعايشي إبان زيارته لمنطقة "الكركر"، بمحلية أم دافوق، بولاية جنوب دارفور، القوات النظامية باسترداد الأموال والأنعام المنهوبة، وتقديم الجناة لمحاكمات عادلة.

ودعا المواطنين إلى التبليغ والإرشاد عن المجرمين، باعتبار إن الأمن مسؤولية الجميع.

واستمع التعايشي إلى الهموم والمشكلات التي يواجهها المواطنون بمنطقة "الكركر" التي شهدت مؤخرا نهب العديد من المواشي، ووعد بمعالجة المشاكل والعمل على تجاوز التحديات بالمنطقة.

من جانبه أكد وزير شؤون مجلس الوزراء، السفير عمر مانيس، قدرة الدولة على بسط العدالة وسيادة حكم القانون.

وطالب المواطنين بالامتثال للقانون وعدم التستر على المجرمين، وأشار إلى أن البلاد شهدت تحولا سياسيا كبيرا.

وامتدح مانيس دور القوات النظامية في حفظ الأمن وملاحقة وتعقب المجرمين.

وبدأ عضو مجلس السيادة، محمد حسن التعايشي، زيارة رسمية لولايات جنوب وشرق دارفور منذ أول أيام عيد الفطر المبارك، يرافقه وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر مانيس، ووزير الدولة بوزارة البني التحتية، هاشم ابنعوف، وعدد من المسؤولين بالدولة، وتهدف الزيارة للتبشير بالسلام والوقوف على المشكلات والتجاوزات القبلية التي حدثت مؤخرا.

وشهدت محلية برام بولاية جنوب دارفور، مؤخرا توقيع سلسلة من الاتفاقيات والمعاهدات القبلية بين عدد من القبائل بولايتي جنوب وشرق دارفور برعاية الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو، قائد ثاني قوات الدعم السريع، في محاولة لإنهاء حقبة من الصراعات القبلية استمرت لأكثر من ثلاثة عقود.