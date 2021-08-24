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مجلس السيادة يتلقى مبادرة للسلم الاجتماعي في أبيي

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الخرطوم في 24 أغسطس 2021 - تسلم مجلس السيادة الانتقالي الثلاثاء مبادرة للسلام الاجتماعي في منطقة أبيي معدة من قبائل الدينكا نقوك بالسودان.

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بول موين رئيس المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دينكا أبيي

والتقى عضوا مجلس السيادة الانتقالي صديق تاور والطاهر أبوبكر حجر بالقصر الجمهوري الثلاثاء وفد المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دينكا أبيي بالسودان برئاسة موين بول رئيس المجلس لمناقشة التحديات التي تواجه الدينكا نقوك في السودان.

وأوضح موين، في تصريح صحفيَ أن وفد المجلس طرح مبادرة مجتمعية لدعم اللجنة العليا للإشراف علي منطقة أبيي سياسياً وإدارياَ ، وأضاف أن اللقاء أمن على كل قضايا دعم السلام والاستقرار في المنطقة التي تهم أبناء دينكا نقوك.

وأكد ،أهمية إدارة حوار مجتمعي حقيقي بمنطقة أبيي يلبي تطلعات وآمال مواطني المنطقة في السلام والاستقرار ، مشيداَ بمشاركة الإدارة الأهلية والقطاعات المختلفة من بينها المرأة والشباب في تقديم هذه المبادرة.

وقال إن المبادرة التي تسعى لحفظ حقوق جميع مكونات المنطقة تجئ بعد أن عبر البرهان عن رغبة مجلس السيادة في الوصول لحل للوضع العالق في أبيي.

وأشار إلى أن عضوي مجلس السيادة ، وعدا بدراسة هذه المبادرة والعمل على إنزالها لأرض الواقع، تحقيقاَ للسلام والتعايش بين كافة المكونات الاجتماعية بالمنطقة.

وأبان موين أن الوفد أستمع إلى تنوير حول الجهود التي بذلتها اللجنة العليا للإشراف علي منطقة أبيي لتعزيز السلام والاستقرار بالمنطقة.



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