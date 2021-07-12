مجلس السيادة يتهم ثلاث دول باستغلال السودان لتصفية حسابات في الإقليم

محمد الفكي سليمان

الخرطوم 12 يوليو 2021 -اتهم عضو في مجلس السيادة ثلاث دول بإدارة منصات تستغل السودان لتصفية حسابات في الإقليم.

وتحدث محمد الفكي سليمان، الاثنين، في ندوة نظمتها مفوضية السلام ومركز آرتكل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن إعلام السلام.

وقال " هنالك منصات خارجية تُديرها ثلاث دول- لم يسمها لكنه قال انها معروفة-تستغل البلاد لتصفية حسابات محددة في الإقليم".

وكشف الفكي عن اتصالات جرت مع هذه الدول، ودعا مجلس الوزراء إلى عدم السكوت عنها بقوله: «هناك منصات تتحرك في ثلاث إلى أربع دول معروفة، وتم رصدها وتكلمنا معهم مباشرة، ويجب ألا نسكت عن استغلال بلادنا لتصفية حسابات في الإقليم».

وطالب عضو في مجلس السيادة، بالعمل على إدارة "نقاشات شفافة لمعرفة من يستغل البلاد لتصفية أجندة سياسية محددة".

وفي 8 يوليو الجاري، طالب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وزارة الإعلام بمخاطبة دول تُبث منها شائعات وأخبار زائفة تُحرض على العنف، من شبكات النظام السابق وجماعات إرهابية.

وأجرت شركة متخصصة في تحليل محتوى الإنترنت دراسة عن السودان، بطلب من وزارة الإعلام، قالت إن نتائج الدراسة أكدت وجود شبكات تستهدف السودان.

والأحد قال وكيل وزارة الثقافة والإعلام الرشيد سعيد إن الحكومة قررت مخاطبة دولتي تركيا وتونس بشأن وجود حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي تدار من أراضيها وتعمل على تفكيك النسيج الاجتماعي في السودان.

وأوضح الرشيد أن الحكومة ستتخذ خطوات قانونية بشأن الشركات التي تنشر هذا المحتوى الذي يثير الكراهية.

وطالب محمد الفكي بـ “عدم تخريب المناخ الإعلامي المتاح حتى لا يفقد مهمته الأساسية في مساندة متخذي القرار".

وأضاف، مواصلا حديثه في ذات الأمر، إن "الإجراءات لتنقية المناخ الإعلامي تُعتبر جزءا من المواجهة الحقيقية وإزالة الحسابات المزيفة".

وأزالت شركة فيسبوك عشرات الحسابات والصفحات التي قالت إنها تُبث محتوى ضد السودان.

بدوره، أكد وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، أهمية دور الإعلام في تعزيز بناء واستدامة السلام ومحاربة خطاب العنف والكراهية، داعيًا إلى تطوير المؤسسات الإعلامية وبناء رؤى تضمن الوصول إلى الانتقال الديمقراطي بالبلاد.

وقال يوسف إن مساعٍ حكومة الانتقال إنجاح تحقيق السلام الشامل والمستدام وعملية نشر ثقافة السلام للمجتمعات المختلفة، وهذا يتطلب الدور الإعلامي الكبير وتوسيع دائرة الانتشار.