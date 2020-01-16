(السيادي) يقبل استقالة مدير المخابرات ورئيس الاستخبارات يخلفه

الخرطوم 16 يناير 2020- وافق مجلس السيادة السوداني، الخميس، على استقالة مدير جهاز المخابرات العامة وقرر تعيين رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية خلفا له.

مدير المخابرات الجديد - يمين - برفقة البرهان أثناء تفقد جرحى الاشتباكات التي وقعت اثر تمرد عناصر هيئة العمليات

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس محمد الفكي سليمان في بيان تلقته "سودان تربيون" إن مجلس السيادة في اجتماعه الخميس، قبل الاستقالة التي دفع بها مدير المخابرات العامة الفريق أول أبوبكر دمبلاب".

وأضاف، "بعد التشاور مع الجهات المعنية كافة، تم تعيين الفريق جمال عبد المجيد قسم السيد، رئيس هيئة الاستخبارات في القوات المسلحة، مديرا لجهاز المخابرات العامة".

وأعلن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، الأربعاء أن دمبلاب تقدم باستقالته من رئاسة الأمن والمخابرات، وأنها "قيد النظر".

وأتت استقالة دمبلاب على خلفية توترات أمنية شهدتها العاصمة الخرطوم، الثلاثاء، إثر قيام جنود يتبعون لهيئة العمليات التابعة للمخابرات، بإطلاق النار في الهواء بكثافة؛ قبل أن يستعيد الجيش الأوضاع.

وأدت هذه الأحداث إلى سقوط 6 قتلى، 4 عساكر ومدنيين اثنين، وإصابة 7 آخرين، وفق وزارة الصحة بولاية الخرطوم.

وتشير "سودان تربيون" الى أن مدير المخابرات المعين حديثا كان أحيل الى التقاعد ابان عهد الرئيس المعزول عمر البشير، وكان حينها برتبة لواء ويشغل منصب نائب مدير الاستخبارات العسكرية.

لكن بعد التغيير الذي شارك فيه الجيش وأطاح بالبشير وحكمه، أعاده عبد الفتاح البرهان الى الخدمة في 29 أكتوبر من العام الماضي، ليكون رئيسا لهيئة الاستخبارات العامة للجيش السوداني.