مجلس الشركاء السوداني: إعلان الحكومة الجديدة الأسبوع المقبل

مجلس الشركاء يعقد أول اجتماعاته ..الأربعاء 16 ديسمبر 2020

الخرطوم 28 يناير 2021 - وضع مجلس شركاء الحكم في السودان الخميس مصفوفة زمنية، لاستكمال هياكل الحكومة الانتقالية، وهي خطوة تأخرت أطراف السُّلطة في حسمها.

وعقد مجلس الشركاء، الخميس، اجتماعًا برئاسة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، تقرر فيه وفقا لبيان صحفي أن يكون 31 يناير الجاري موعدًا لطرح برنامج الحكومة على أن "يعلن في 4 فبراير المقبل تشكيل مجلس السيادة ومجلس الوزراء".

ويضم مجلس الشركاء كل من المكون العسكري في مجلس السيادة ورئيس الوزراء وممثلين لقوى الحرية والتغيير وتنظيمات الجبهة الثورية.

وقال المجلس، في البيان الذي تلقته "سودان تربيون": "ناقش الاجتماع قضايا استكمال هياكل الفترة الانتقالية وهي المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي والمفوضيات وولاة الولايات".

وأعلن البيان تحديد منتصف فبراير المقبل لتعيين الولاة على ان يكون تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي والمفوضيات في الخامس والعشرين من ذات الشهر وتقرر عقد اجتماع، الأحد المقبل، لمناقشة المواضيع المتبقية.

وكان تحالف الحرية والتغيير أعلن الخميس استكمال قائمة مرشحيه لشغل 17 وزارة في الحكومة الجديدة حيث ينتظر أن يتم الدفع بالأسماء لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك للمفاضلة بين الترشيحات المرفوعة واختيار وزرائه الجدد.

وينتظر أن ترفع الجبهة الثورية كذلك بقائمة من سبعة مرشحين لتولي حقائب في الحكومة التي تعد الأولى بعد توقيع اتفاق السلام، بينما يرشح المكون العسكري وزيري الدفاع والداخلية ليكون مجموع الوزارة الجديدة 26 حقيبة.