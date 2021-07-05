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مجلس الشركاء يوصي بإعفاء الولاة وعقد أول جلسة لـ(البرلمان) في 17 أغسطس

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الخرطوم 5 يوليو 2021 - أوصي مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان، الإثنين بإعفاء ولاة الولايات ،كما أقر تكوين لجنة للعمل على تشكيل البرلمان ليُعقد أولى جلساته في 17 أغسطس.

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مقر البرلمان السوداني " سودان تربيون"

ويرأس مجلس الشركاء رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ويضم في عضويته رئيس الوزراء وقادة في قوى الحرية والتغيير وتنظيمات الجبهة الثورية.

وقال عضو المجلس، حيدر الصافي، في تصريح صحفي، الاثنين؛ إن "مجلس الشركاء عقد اجتماعا أوصى بإعفاء جميع ولاة الولايات في 1 أغسطس المقبل، وتعيين الولاة الجُدد في الخامس من ذات الشهر".

ولن يشمل الاعفاء ثلاث من الولاة جرى تعيينهم الشهر الماضي في ولايتي شمال وغرب دارفور وولاية النيل الازرق حيث يمثلون حصة الجبهة الثورية وفقا لاتفاق سلام جوبا.

وأضاف: "المجلس شكل لجنة للعمل على اكتمال المجلس التشريعي والترتيب لانعقاد أول جلسة في 17 أغسطس المقبل".

ويصادف 17 أغسطس ذكرى توقيع الوثيقة الدستورية في 2019، التي بموجبها تقاسم الجيش وقوى الحرية والتغيير السُّلطة في فترة انتقالية مدتها 39 شهر.

وجرى إضافة 39 شهر أخرى إلى الفترة الانتقالية، بناء على اتفاق السلام الموقع في 3 أكتوبر الماضي، ليكون موعد انتهاء فترة الانتقال مطلع 2024.

ومن المقرر تشكيل البرلمان من 300 نائب: 165 منهم تختارهم الحرية والتغيير و75 فردًا تُرشحهم تنظيمات الجبهة الثورية، فيما يتم اختيار بقية المقاعد بالتشاور بين الحرية والتغيير والمكون العسكري في مجلس السيادة.

وقال حيدر الصافي إن مجلس الشركاء ناقش قضية شرق السودان ووضع لها معالجات ستنفذ اعتبارًا من اليوم، مؤكدًا اهتمامهم بأمر الشرق على المستوى السياسي والأمني.

ويشهد شرق السودان استقطابا قبليا حاداً وسط مخاوف من أن تؤدي إلى نزاعات مسلحة بين القبائل.



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