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مجلس الصحافة يعلق صدور صحيفتين عقابا على نشر إعلان

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الخرطوم 20 سبتمبر 2021 - قرر مجلس الصحافة في السودان الاثنين، تعليق صدور صحيفتي الصيحة والانتباهة ، بعد نشرهما مادة إعلانية تُدعو لإغلاق الطرق في شرق البلاد.

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صحفيون يرفعون شعارات تضامنية مع (الصيحة) امام مجلس الصحافة - إرشيف

وأثارت الخطوة جدلا وسط الصحفيين حول ما إذا كان تعليق الصحف ينبغي أن يتم بموجب أمر قضائي أم بقرار صادر من مجلس الصحافة المعني بجوانب إدارية وتنظيمي أكثر من فرض إجراءات عقابية.

وقال مجلس الصحافة والمطبوعات، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الاثنين؛ إنه "قرر تعليق صحيفتي الصيحة والانتباهة لمدة ثلاث أيام اعتبارًا من غدًا الثلاثاء".

وأشار إلى أن الصحيفتين نشرتا يوم الجمعة 17 سبتمبر الجاري، في الصفحة الأولى إعلانا تُدعو فيه التنسيقية العليا لكيانات شرق السودان إلى إغلاق الطرق القومية.

وقال المجلس إن الانتباهة والصيحة خالفتا المادة 57 من الوثيقة الدستورية -التي تحكم فترة الانتقال، والتي تُلزم وسائل الإعلام بعدم إثارة الكراهية والدعوة للعنف أو الحرب.

وتحدث البيان عن أن الصحيفتين خالفتا أيضًا المادة 24 من قانون الصحافة والمطبوعات وهي مسؤولة رئيس التحرير عن الأداء التحريري للصحيفة، علاوة على المادة 26 من ذات القانون التي تنص على عدم إثارة الفتنة والدعوة للحرب والعنف.

وأشار المجلس إلى أن الإعلان المنشور في الصحيفتين خالف كذلك المادة 15 من قانون الصحافة والمطبوعات، وهي مادة تُطالب بأن لا تزيد المادة الإعلانية على المادة التحريرية.

وأوضح المجلس من أن المادة الإعلانية جاءت من جهة غير معروفة وغير مسجلة قانونًا وهي التنسيقية العليا لكيانات شرق السودان.

ومُنذ الجمعة، أغلق أنصار ناظر الهدندوة محمد ترك الطرق القومية الرابطة بين مدن شرق السودان والعاصمة الخرطوم، إضافة إلى إغلاق الموانئ البحرية التي تأتي بهم أغلب البضائع إلى البلاد.

ويُطالب الزعيم القبلي بحل الحكومة المدنية وتكوين مجلس عسكري يتولى زمام الحُكم في البلاد.



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