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مجلس الوزراء السوداني يبتدر اجتماعات مغلقة لتقييم الأداء ومراجعة الخطط

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وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر

الخرطوم 24 يونيو 2021- دخل مجلس الوزراء السوداني في اجتماعات مغلقة لتقييم الأداء ومناقشة برامج الحكومة خلال الفترة الماضية.

وتمتد اجتماعات المجلس لثلاث أيام اعتبارا من اليوم الخميس وحتى يوم السبت بمشاركة جميع الوزراء ووكلاء الوزارات.

وسيتم خلال الاجتماعات مناقشة برامج الحكومة الانتقالية خلال الفترة الماضية وتقييم الأداء الحكومي ومتابعةِ سير البرامج والخطط والمشاريع التي تم وضعها ضمن الأولوياتِ الخمس التي تمت مناقشتها في الاجتماع السابق نهاية فبراير الماضي.

ويناقش الاجتماع كذلك ضمن اجندته التواصل الحكومي وكيفية تطويره وتعزيزه كأحد مطلوبات ومهام حكومة المرحلة الانتقالية خلال الفترة القادمة.

وسيشارك وكلاء الوزارات في اجتماعات مجلس الوزراء الانتقالي للمرةِ الأولى وذلك بناءً على توصياتِ الاجتماع السابق.

ومن المنتظر أن يقدم الوزراء والوكلاء خططِ المرحلةِ المقبلة ومناقشتها في الاجتماعات المغلقة، بجانب تقارير الأداء والخطةِ التنفيذية التي تمت إجازتها ومستوياتِ العمل عليها في الـفترة السابقة، وما تم تحويله إلى مشروعاتٍ وبرامج عاجلة وآجلة وسير عمليةِ التنفيذ وبناء خطة النصف الثاني من العام الجاري.

بذكر ان الأولوياتِ الخمس التي وضعها مجلس الوزراء مطلع العام الجاري شملت المحور الاقتصادي والاجتماعي وتفصيل مشاريعه، بجانب كل من محاور السلام والامن والعلاقات الخارجية، والانتقال الديمقراطي والمهددات التي تحيط به واستكمال هياكل السلطةِ الانتقالية.



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