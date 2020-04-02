مجلس الوزراء السوداني يقرر فرض حظر التجوال الكامل تدريجيا

مقر مجلس الوزراء السوداني

الخرطوم 2 أبريل 2020 - قرر مجلس الوزراء السوداني، الخميس، التدرج في فرض حظر التجوال الكامل، لمكافحة تفشي وباء كورونا في البلاد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، في تصريحات عقب جلسة استثنائية، أن مجلس الوزراء، "قرر أن يكون حظر التجوال الكامل على مراحل لعدم الجاهزية والاستعداد".

ونوَّه إلى أن مجلس الوزراء رأى ضرورة التدرج في الحظر، مع استصحاب الإحصائية بنسب الإصابة بالمرض.

وأشار صالح إلى أن زيادة ساعات حظر التجوال ستكون تدريجيا وصولا إلى مرحلة الحظر الكامل.

وفي 23 مارس الجاري، قررت السلطات السودانية، فرض حظر تجوال ليلي في جميع مدن البلاد.

ووصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، 8 حالات منها حالتا وفاة، وحالتا شفاء بينما تخضع المتبقية للعلاج، بحسب وزارة الصحة السودانية.

وفي 13 مارس الماضي، أعلن السودان أول إصابة بالفيروس لخمسيني عائد من الإمارات، وذلك بعد يوم من وفاته.