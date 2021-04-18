مجلس الوزراء يتسلم مذكرة حول التردي الاقتصادي من ثلاثين حزبا ومنظمة وواجهة

الخرطوم 18 أبريل 2021- سلم التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر، مجلس الوزراء مذكرة حول تردي الأوضاع الاقتصادية في السودان.

الخرطوم تشهد إرتفاعاً حاداً في أسعار السلع

ودشن التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر نشاطه في مارس الماضي لطرح رؤاه في حل المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها المواطن بجانب تقديم المقترحات لحل مشكلات المواصلات، الخبز الوقود والغاز.

وأوضح التحالف في بيان صحفي تلقته "سودان تربيون" الأحد انه جرى تسليم مذكرة حول الوضع الاقتصادي المتردي وكيفية الحلول وقع عليها ثلاثين حزبا ومنظمة واتحاد.

وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية التي تم انتهاجها لأكثر من عام ونصف من عمر الحكومة الانتقالية لم تلتزم ببرنامج الثورة ولم تعتمد على حشد الموارد الداخلية وانما استندت على الخضوع للإملاءات الخارجية في القضايا الاقتصادية الداخلية التي يجب أن تدار وفق الاحتياجات الوطنية.

كما طالبت المذكرة الحكومة الانتقالية بالتخلي الكامل عن السياسات القائمة على منهج الصدمة الذي كان يتبعه النظام السابق واستبداله ببرنامج الشعب المتمثل في توصيات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول ومذكرات الخبراء الاقتصاديين لقوى الثورة وإعادة النظر في موازنة 2021 التي اعتمدت الصرف المتضخم على الأجهزة الحكومية على حساب التنمية.

وشددت على ضرورة التراجع عن الزيادات الكبيرة التي تم فرضها على الكهرباء ورسوم الخدمات الحكومية على ان تتولى الدولة سد الفجوة في الوقود والغاز والقمح والدواء بدلا من تركها للقطاع الخاص إلى جانب اتباع سياسات تؤدي إلى تقوية سعر صرف العملة الوطنية بدلا عن تخفيضها ودعم الزراعة والصناعة.