مجلس الوزراء يجيز مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

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أخر الآراء
عرض لاتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل (1)2021-08-03 05:40:18
دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه
ftaha39@gmail.com
1 د. فيصل عبدالرحمن على طه
في 13 أبريل 2010 قررت سبع من دول منابع النيل بإرادتها المنفردة، فتح اتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل للتوقيع عليها. ولم تأبه لاعتراض دولتي (...)
الثورة ، السلام والترتيبات الأمنية ؛ هل نحن جادُّون ؟2021-08-01 17:06:17
بقلم : محمد عتيق
يقف المراقب للوضع في السودان محتاراً أمام المشهد الوطني في تفاصيله وجوانبه المختلفة ؛ كلها تتفق على أن ثورة السودان الكبرى قد قطعت خطوتها الأولى : إسقاط النظام الاسلاموي الفاسد وإلقاء القبض على رئيسه (...)
سيد فرح: والدلالات الثقافية والاجتماعية لثورة ١٩٢٤م (2-3)2021-07-26 04:10:40
ياسر عرمان
(١)
الامباشي فومي جاما ماشا وحبل السودانوية:
حبل السودانوية كحبل المهلة يربط ويزيد؛ دعنا نعود للافادات المهمة لفومي جاما ماشا الذي لا يتذكر تاريخ ميلاده ولا يحمل شهادة ميلاد وشهادة الميلاد الوحيدة التي يحملها (...)
2013-07-21 23:59:14
جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
2013-02-11 12:01:08
بقلم ياسر عرمان
11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
2013-02-10 19:52:47
بقلم د. الواثق كمير
kameir@yahoo.com
مقدمة
1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
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السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء2016-03-31 20:23:10
اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن
(نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)
أخر الآراءعرض لاتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل (1) 2021-08-03 05:40:18 دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه ftaha39@gmail.com 1 د. فيصل عبدالرحمن على طه في 13 أبريل 2010 قررت سبع من دول منابع النيل بإرادتها المنفردة، فتح اتفاقية الإطار التعاوني لحوض نهر النيل للتوقيع عليها. ولم تأبه لاعتراض دولتي (...)
الثورة ، السلام والترتيبات الأمنية ؛ هل نحن جادُّون ؟ 2021-08-01 17:06:17 بقلم : محمد عتيق يقف المراقب للوضع في السودان محتاراً أمام المشهد الوطني في تفاصيله وجوانبه المختلفة ؛ كلها تتفق على أن ثورة السودان الكبرى قد قطعت خطوتها الأولى : إسقاط النظام الاسلاموي الفاسد وإلقاء القبض على رئيسه (...)
سيد فرح: والدلالات الثقافية والاجتماعية لثورة ١٩٢٤م (2-3) 2021-07-26 04:10:40 ياسر عرمان (١) الامباشي فومي جاما ماشا وحبل السودانوية: حبل السودانوية كحبل المهلة يربط ويزيد؛ دعنا نعود للافادات المهمة لفومي جاما ماشا الذي لا يتذكر تاريخ ميلاده ولا يحمل شهادة ميلاد وشهادة الميلاد الوحيدة التي يحملها (...)
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