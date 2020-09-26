مجلس الوزراء يمنع تدشين جمعية الصداقة السودانية الإسرائيلية

الخرطوم 26 سبتمبر 2020 - قالت جمعية الصداقة الشعبية السودانية الإسرائيلية، إن مجلس الوزراء السوداني، تدخل لمنع انعقاد مؤتمر صحفي كان يفترض الإعلان خلاله بدء أنشطتها رسميا، وذلك قبل 24 ساعة من انعقاده.

مقر مجلس الوزراء السوداني

وقال عضو الجمعية، عوض عدلان، لــ"سودان تربيون"، إن الجمعية سبق وتقدمت بطلب لمجلس الصداقة الشعبية العالمية لتسجيل الجمعية قبل 5 أشهر، ولكن المجلس رفع الطلب إلى مجلس الوزراء للبت فيها.

وأفاد عدلان أن قانون مجلس الصداقة الشعبية، يتيح لأي جمعية تسجيل عضويتها بعد 15 يوم من تقديم طلب تسجيلها، وأنه بعد انقضاء المهلة، شرعت الجمعية في تسجيل عضويتها التي بلغت الآلاف.

وأشار إلى أن كل القاعات بالخرطوم رفضت استضافة المؤتمر الصحفي لتدشين أعمال الجمعية، عدا واحدة رحبت بالخطوة، لكنها فوجئت باتصال من مجلس الوزراء يوجهها بعدم السماح بعقد المؤتمر الصحفي.

وقال إن صاحب القاعة، اتصل بالجمعية، وأخبرها باعتذاره عن تدشين المؤتمر الصحفي، خاصة وأن تهديدات وصلته من مجلس الوزراء بسحب ترخيص القاعة حال انعقاد المؤتمر الصحفي.

وأكد عدلان أن المؤتمر الصحفي لتدشين الجمعية سينعقد في وقت لاحق، وأن عملية تسجيل الجمعية ستمضي رغم العراقيل.

ويجئ الإعلان عن هذه الجمعية إثر أنباء عن اقتراب إعلان الحكومة السودانية التطبيع مع إسرائيل كأحد الشروط المطلوبة من الولايات المتحدة لدعم الخرطوم اقتصاديا والتمهيد لمغادرة هذا البلد قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وتقول الحكومة الانتقالية إنها غير مفوضة لاتخاذ قرار بالتطبيع مع اسرائيل وأن هذه الخطوة من مهام الحكومة المنتخبة، ومع ذلك تبرز مؤشرات بأن السلطات السودانية تبحث عن مخرج لتبرير التقارب مع إسرائيل كخطوة مطلوبة من "أجل المصلحة العليا".