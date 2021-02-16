مجلس الوزراء يناقش فك اختناقات الكهرباء والقمح والمحروقات

خالد عمر يوسف وزير رئاسة مجلس الوزراء ـ 10 فبراير 2021

الخرطوم 16 فبراير 2021 ـ قال وزير وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف إن ثاني اجتماع لمجلس الوزراء المشكل حديثاً ناقش، الثلاثاء، فك الاختناقات الحالية في الكهرباء والقمح والوقود وغاز الطهي بأسرع فرصة.

ويعاني السودانيون من الطوابير للحصول على الوقود والخبز وغاز الطهي فضلا عن برمجة قطوعات للتيار الكهربائي تمتد لساعات طويلة يوميا.

وبحث الاجتماع برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وفقا لنشرة صحفية صادر عن المجلس أولويات عمل الحكومة الانتقالية للمرحلة المقبلة.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء في تصريح صحفي إن جُلّ الاجتماع ركز على مناقشة قضيتي المعيشة والقضية الأمنية.

وأبان أنه فيما يلي قضية المعيشة تم متابعة الإجراءات المتخذة مؤخراً من قبل اللجنة المكونة من مجلس الوزراء لتوفير الاحتياج اللازم للبلاد من القمح لفك الضائقة الموجودة في دقيق القمح.

وأشار إلى اتخاذ معالجات منها بداية إجراءات التعاقد مع شركات موردة للقمح لاستلام 200 ألف طن كما تجري خطوات مع برنامج الغذاء العالمي لاستلام 200 ألف طن أخرى.

وطبقا للوزير فإن الاجتماع استعرض مراجعة الاستعدادات لحصاد القمح للموسم الزراعي الشتوي لهذا العام معلناً عن زراعة ما يقارب 800 ألف فدان حيث جرت مراجعة الاحتياجات المختلفة من جازولين وخيش وترحيل.

وأعلن وزير شؤون مجلس الوزراء عن مراجعات لمسألة الوقود والغاز والفيرنس وبشأن الكهرباء أوضح أن اللجنة الوزارية اتخذت عدد من المعالجات وتتم متابعتها عبر وزارة الطاقة من أجل فك الاختناق الحالي بأسرع فرصة ممكنة.

وحول أولويات عمل الحكومة الانتقالية قال الوزير إن الحكومة الانتقالية متفقة على خمس أولويات سيتم اجازتها خلال اليومين القادمين في اجتماع مجلس الشركاء.

وأضح أنه عقب إجازة هذه الأولويات سيتم تحويلها إلى برنامج عمل مفصل عبر القطاعات المختلفة لمجلس الوزراء، مبيناً أنه خلال فترة قريبة جداً سيتم نشر هذا البرنامج بأهداف محددة وجداول زمنية وجهات التنفيذ للرأي العام حتى يكون على إطلاع ومراقب للحكومة.

وأكد أنه تم مراجعة الموجهات العامة لعمل مجلس الوزراء في مقدمتها مسألة إقرارات الذمة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، أضاف أن جميع الوزراء تسلموا الفورمات اللازمة على أن يتم تقديمها خلال أسبوع للنائب العام.