مجلس الوزراء يوجه بعقد اجتماع عاجل مع مجلس السيادة

- جلسة مجلس الوزراء السوداني لمناقشة أحداث فض افطار أسر شهداء فض الاعتصام ـ 12 مايو 2021
الخرطوم 30 سبتمبر 2021 ـ وجه مجلس الوزراء، الخميس، بعقد اجتماع عاجل لمجلسي الوزراء والسيادة لمناقشة قضايا الوضع الراهن.
وعلق المكون العسكري في مجلس السيادة اجتماعاته مع المكون المدني في المجلس في أعقاب تصعيد بين الطرفين الأسبوع الماضي بعد احباط الجيش لمحاولة انقلابية.
وإدان مجلس الوزراء ضمن موجهات أصدرها اليوم، المحاولة الانقلابية الفاشلة التي هدفت لتقويض الفترة الانتقالية ومكتسبات ثورة ديسمبر وأشاد بالقوات المسلحة والقوات النظامية لكشفها المبكر لمخطط الانقلاب ودحره.
وطلب المجلس التحقيق الدقيق في المحاولة الانقلابية للوصول لكافة الجهات المشاركة والإسراع في تقديمهم للعدالة.
وأكد أهمية تحصين الفترة الانتقالية من خلال تقييم الفترة الماضية بشفافية ووضوح وبذل المزيد من الجهد لتوحيد قوى الثورة والحواضن السياسية وتمتين الشراكة بين العسكريين والمدنيين وإكمال مؤسسات الانتقال بما يحقق أهداف الفترة الانتقالية والاستحقاق الدستوري.
ودعا لضرورة التعامل الإعلامي الواعي لمواجهة الشائعات والإعلام المضاد في وسائل الإعلام المختلفة.
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