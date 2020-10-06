مجلس حقوق الإنسان يُنهي ولاية الخبير المستقل في السودان

الخرطوم 6 أكتوبر 2020 - أنهي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تفويض الخبير المستقل في السودان، إثر تحسين السُّلطات موقفها في التعامل مع السودانيين بعد عزل الرئيس عمر البشير.

جلسة لمجلس حقوق الانسان في جنيف خلال العام 2015 .. صورة من (موقع الأمم المتحدة)

ووضع مجلس حقوق الإنسان، السودان، تحت بند الإجراءات الخاصة مُنذ 1993، حيث ظل يُجدد ولاية الخبير كل عام لرصد الانتهاكات الإنسانية في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية في تصريح مكتوب الثلاثاء إن: " مجلس حقوق الإنسان اعتمد بالإجماع، قرارا بإنهاء ولاية الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان في السودان’.

ونقلت عن مندوب السودان الدائم في الأمم المتحدث، علي بن أبي طالب، إن قرار المجلس يعكس ترحيب المجتمع الدولي بالتطورات التي حدثت في السودان فيما يتعلق باحترام وتعزيز حقوق الإنسان.

وأضاف: "يعكس أيضًا دعم المجتمع الدولي لجهود الحكومة لتحقيق السلام والاستقرار".

وأكد المندوب التزام الحكومة السودانية بالتعاون مع كافة آليات حقوق الإنسان بما فيها مكتب المفوضية السامية.